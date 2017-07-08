Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мариуполь завершил сбор в Пуща-Водице

На 9 июля у азовцев запланирован спарринг в Одессе

  • 08.07.2017 20:25
  • 251 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Пуща-Водице подошел к концу. Сегодня приазовцы провели тренировку на стадионе в Буче, пообедали и на клубном автобусе отправились в Одессу.

На сборе в «Пуще» «Мариуполь» провел 4 матча:

«Колос» - «Мариуполь» - 0:0

«Мариуполь» - «Олимпик» - 3:1

«Арсенал» - «Мариуполь» - 1:2

«Мариуполь» - «Десна» - 0:1

Итого, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей — 5:3

Напомним, в Одессе приазовцы проведут спарринг с «Черноморцем». Игра состоится 9-го июля на учебно-тренировочной базе «моряков» в Совиньоне. Начало матча в 17:00.

После спарринга приазовцы возьмут курс на Мариуполь, где и продолжат подготовку к чемпионату Премьер-лиги.

Источник — ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.