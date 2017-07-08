Мариуполь завершил сбор в Пуща-Водице

Учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Пуща-Водице подошел к концу. Сегодня приазовцы провели тренировку на стадионе в Буче, пообедали и на клубном автобусе отправились в Одессу.



На сборе в «Пуще» «Мариуполь» провел 4 матча:



«Колос» - «Мариуполь» - 0:0



«Мариуполь» - «Олимпик» - 3:1



«Арсенал» - «Мариуполь» - 1:2



«Мариуполь» - «Десна» - 0:1



Итого, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей — 5:3



Напомним, в Одессе приазовцы проведут спарринг с «Черноморцем». Игра состоится 9-го июля на учебно-тренировочной базе «моряков» в Совиньоне. Начало матча в 17:00.



После спарринга приазовцы возьмут курс на Мариуполь, где и продолжат подготовку к чемпионату Премьер-лиги.