Мариуполь завершил сбор в Пуща-Водице

Учебно-тренировочный сбор ФК «Мариуполь» в Пуща-Водице подошел к концу. Сегодня приазовцы провели тренировку на стадионе в Буче, пообедали и на клубном автобусе отправились в Одессу.
На сборе в «Пуще» «Мариуполь» провел 4 матча:
«Колос» - «Мариуполь» - 0:0
«Мариуполь» - «Олимпик» - 3:1
«Арсенал» - «Мариуполь» - 1:2
«Мариуполь» - «Десна» - 0:1
Итого, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей — 5:3
Напомним, в Одессе приазовцы проведут спарринг с «Черноморцем». Игра состоится 9-го июля на учебно-тренировочной базе «моряков» в Совиньоне. Начало матча в 17:00.
После спарринга приазовцы возьмут курс на Мариуполь, где и продолжат подготовку к чемпионату Премьер-лиги.
Источник — ФК Мариуполь
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