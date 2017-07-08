Мариуполь подтвердил аренду Болбата

Надеюсь шумиха утихнет и Женя наконец-то начнет показывать ту игру, которую от него ожидают абсол...

Если бы у бабушки были ... (сами знаете что). С наличием лже-сенсации согласны?

Да, але могла вилетіти в пердив... Просто повезло, що конкуренти в останньому турі між собою зіг...