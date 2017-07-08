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Мариуполь подтвердил аренду Болбата

Хавбек продолжит карьеру в азовском клубе

  • 08.07.2017 18:56
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Очередным новичком ФК «Мариуполь» в это летнее межсезонье стал Сергей Болбат. Полузащитник, принадлежащий «Шахтеру», будет выступать за азовскую команду на правах аренды до конца 2017 года.

Досье

Сергей Болбат родился 13-го июня 1993 года в Волновахе (Донецкая область). Воспитанник ФК «Шахтер» и «Олимпик». В 2010-м году дебютировал в профессиональном футболе в составе «Шахтер-3» (всего 65 игр, 19 голов). За молодежный состав «горняков» в сезоне 2013/14 забил 7 голов в семи играх. В том же сезоне Сергей на правах аренды выступал за донецкий «Металлург». В 20-ти играх за дончан Болбат забил 2 гола и сделал 6 голевых передач (лучший показатель в команде). Также Сергей четырежды признавался лучшим молодым игроком Премьер-лиги по версии «Золотого таланта».

Подготовку к сезону 2014/15 полузащитник провел в составе «Шахтёра». Свой первый официальный матч за «горняков» сыграл Суперкубке Украины против киевского «Динамо», где отметился результативной передачей на Марлоса. Летом 2014 года на правах аренды перешёл в харьковский «Металлист»: 17 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи. В июле 2015 года перешёл на правах аренды в бельгийский «Локерен». За два сезона в чемпионате Бельгии Сергей провел 44 матча и забил 6 голов.

За молодежную сборную Украины Болбат сыграл 9 матчей (1 гол). Также в активе Сергея есть один матч за национальную сборную Украины.

Источник — ФК Мариуполь

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