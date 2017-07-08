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Динамо разгромило Ваккер в спарринге

Подопечные Александра Хацкевича одержали уверенную победу

  • 08.07.2017 21:05
  • 1870 просмотров
  • 4 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

В очередном контрольном поединке киевское «Динамо» разгромило австрийский «Ваккер».

Артем Беседин забил быстрый гол на 9-й минуте поединка, а его партнер по позиции Дмитрий Хлебас еще до перерыва удвоил преимущество.
 
После отдыха киевляне продолжили играть первым номером и очередной раз отличились в воротах австрийцев – дубль на свой счет записал Беседин. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу команды Александра Хацкевича со счетом 3:0.
 
Товарищеский матч

«Динамо» - «Ваккер» - 3:0 (2:0)
Голы: Беседин (9, 64), Хлёбас (24)

«Динамо»: Коваль Максим, Тымчик Александр, Очигава Зураб, Кадар Тамаш, Пантич Александар, Шепелев Владимир, Гонсалес Дерлис, Корзун Никита, Гусев Олег, Беседин Артем, Хлёбас Дмитрий

ДИНАМО - ВАККЕР. СТАТИСТИКА МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stopor2016
    stopor2016, 08.07.2017 21:16
    +3
    Да , Хацкевичу будет головняк , кого с напов оставлять , а кого отцепить.
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    hoholin
      hoholin, 08.07.2017 21:38
    0
    Задрали выкладывать посты, как Динамо со школьниками играет, а как же другие команды? Александрия и то с нормальными клубами товарняки проводит... Сайт называется ДК.ЮА короче
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    zirkaa
      zirkaa, 08.07.2017 21:51
    +3
    hoholin, 08.07.2017 21:38
    Задрали выкладывать посты, как Динамо со школьниками играет, а как же другие команды? Александрия и то с нормальными клубами товарняки проводит... Сайт называется ДК.ЮА короче

    вообще-то этот сайт продонецкий
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    VAD
    online
    VAD, 08.07.2017 21:53
    +1
    hoholin, 08.07.2017 21:38
    Задрали выкладывать посты, как Динамо со школьниками играет, а как же другие команды? Александрия и то с нормальными клубами товарняки проводит... Сайт называется ДК.ЮА короче
    Так пусть Александрия организует онлайн трасляцию...
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