Динамо разгромило Ваккер в спарринге

В очередном контрольном поединке киевское «Динамо» разгромило австрийский «Ваккер».

Артем Беседин забил быстрый гол на 9-й минуте поединка, а его партнер по позиции Дмитрий Хлебас еще до перерыва удвоил преимущество.

После отдыха киевляне продолжили играть первым номером и очередной раз отличились в воротах австрийцев – дубль на свой счет записал Беседин. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу команды Александра Хацкевича со счетом 3:0.

Товарищеский матч

«Динамо» - «Ваккер» - 3:0 (2:0)

Голы: Беседин (9, 64), Хлёбас (24)

«Динамо»: Коваль Максим, Тымчик Александр, Очигава Зураб, Кадар Тамаш, Пантич Александар, Шепелев Владимир, Гонсалес Дерлис, Корзун Никита, Гусев Олег, Беседин Артем, Хлёбас Дмитрий



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