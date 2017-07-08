Динамо разгромило Ваккер в спарринге

В очередном контрольном поединке киевское «Динамо» разгромило австрийский «Ваккер».
Артем Беседин забил быстрый гол на 9-й минуте поединка, а его партнер по позиции Дмитрий Хлебас еще до перерыва удвоил преимущество.
После отдыха киевляне продолжили играть первым номером и очередной раз отличились в воротах австрийцев – дубль на свой счет записал Беседин. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу команды Александра Хацкевича со счетом 3:0.
Товарищеский матч
«Динамо» - «Ваккер» - 3:0 (2:0)
Голы: Беседин (9, 64), Хлёбас (24)
«Динамо»: Коваль Максим, Тымчик Александр, Очигава Зураб, Кадар Тамаш, Пантич Александар, Шепелев Владимир, Гонсалес Дерлис, Корзун Никита, Гусев Олег, Беседин Артем, Хлёбас Дмитрий
ДИНАМО - ВАККЕР. СТАТИСТИКА МАТЧА
Источник — Sport.ua
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