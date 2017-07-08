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Олимпик завершил харьковский сбор поражением от Гелиоса

Дончане отправились на базу в Киев

  • 08.07.2017 17:34
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

«Олимпик» в заключительном контрольном матче во время летнего межсезонья-2017 уступил команде из Первой лиги.

8 июля 2017. п. Высокий. Учебно-тренировочная база «Металлист». 50 зрителей.

ФК «Олимпик» Донецк – ФК «Гелиос» Харьков 1:2

«Олимпик»: Махарадзе, Лукьянчук (Шестаков, 46), Шабанов, Кравченко (Лухтанов, 60), Федорив (Эммерсон, 46), Богданов (Брикнер, 46), Цымбалюк (Сондей, 62), Гучи, Хомутов, Моха, Беленький (Яковлев, 46, Томас, 70).

Голы: Моха (30) - С. Кравченко (25), А. Козлов (29)

Источник — ФК Олимпик

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