ФОНСЕКА: «Шахтер будет полностью готов к непростой игре против Динамо»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги сбора в Германии.

– Паулу, двенадцать дней – это, пожалуй, самые короткие сборы «горняков». Хватило времени на подготовку?

– Да, сбор был очень продуктивным. Все дни мы интенсивно тренировались, провели пять товарищеских матчей. Старались как можно сложнее выстроить работу с физической точки зрения. Понятно, есть некоторая усталость у футболистов, и она не могла не сказаться на действиях ребят в спаррингах. Тем не менее, думаю, к первому официальному поединку команда подойдет в оптимальных кондициях, будет мотивирована и полностью готова к непростой игре против «Динамо».

– Что было самым важным в этот период: набрать физические кондиции, восстановить игровые связи, изучить новые тактические ходы?

– Наши основные принципы уже сформированы. Мы стараемся улучшить некоторые детали. Конечно, необходимо было физически подготовить футболистов к старту сезона. Сейчас все дается намного легче, потому что ребята уже знают мои требования.

– «Шахтер» провел на сборе в Германии пять контрольных матчей. Какой из них вас особенно порадовал, а каким остались недовольны?

– Больше всего мне не понравился последний поединок, потому что мы уступили. Для меня результат в таких встречах не имеет особого значения. Важно, чтобы игроки чувствовали конкуренцию и получили возможность ощутить момент соревнования, борьбы. Я доволен всеми спаррингами. У каждого были как положительные, так и отрицательные стороны. К обороне у меня возникло больше претензий, чем к атаке. Но мы постоянно создавали опасные моменты, даже в матче с «Шарлеруа», который проиграли. «Шахтер» доминировал до последней минуты. Нам еще есть куда расти, нужно прибавлять, очень многому учиться, ведь требования к футболистам в этом сезоне будут намного выше, чем в прошлом.

– Вы довольны действиями новичков Ивана Петряка и Давида Хочолавы?

– Полностью. Хочолава до этого выступал в команде, которая обороняется совсем по-другому. Он замечательно адаптируется к нашему стилю игры. Конечно, ему нужно прибавить во многих аспектах, чтобы выполнять свои функции, но я удовлетворен. Если говорить о Петряке, то он во всех поединках показал себя с лучшей стороны, отлично влился в коллектив. В предпоследнем спарринге мне пришлось его заменить, потому что Иван не совсем хорошо чувствовал себя физически. Я им тоже очень доволен.

– Каким болельщики увидят «Шахтер» в новом сезоне?

– Мы не изменим собственных амбиций. В нашем клубе все буквально сражаются за один результат – победу. Мы выиграли чемпионат и Кубок, поэтому требования к команде значительно возрастут, предстоящий сезон будет в разы сложнее. Наши соперники предстанут более подготовленными, но и мы также должны быть готовы к любым трудностям.

– Вам пока не покорился лишь один украинский трофей – Суперкубок. Вас это мотивирует?

– Конечно! Независимо от игры, от соревнования я всегда хочу побеждать. В прошлом году мы не смогли завоевать Суперкубок, поэтому в предстоящем матче приложим максимум усилий, чтобы держать трофей в руках. В то же время я прекрасно понимаю, что это финал, что нас ждет встреча с «Динамо» и будет нелегко.