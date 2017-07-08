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ФОНСЕКА: «Шахтер будет полностью готов к непростой игре против Динамо»

Коуч донецкого клуба рассказал о подготовке к официальным поединкам

  • 08.07.2017 15:51
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  • 1 комментария
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Getty Images. Пауло Фонсека
© Getty Images. Пауло Фонсека
Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги сбора в Германии.
 
– Паулу, двенадцать дней – это, пожалуй, самые короткие сборы «горняков». Хватило времени на подготовку?
– Да, сбор был очень продуктивным. Все дни мы интенсивно тренировались, провели пять товарищеских матчей. Старались как можно сложнее выстроить работу с физической точки зрения. Понятно, есть некоторая усталость у футболистов, и она не могла не сказаться на действиях ребят в спаррингах. Тем не менее, думаю, к первому официальному поединку команда подойдет в оптимальных кондициях, будет мотивирована и полностью готова к непростой игре против «Динамо».  
 
– Что было самым важным в этот период: набрать физические кондиции, восстановить игровые связи, изучить новые тактические ходы?
– Наши основные принципы уже сформированы. Мы стараемся улучшить некоторые детали. Конечно, необходимо было физически подготовить футболистов к старту сезона. Сейчас все дается намного легче, потому что ребята уже знают мои требования. 
 
– «Шахтер» провел на сборе в Германии пять контрольных матчей. Какой из них вас особенно порадовал, а каким остались недовольны?
– Больше всего мне не понравился последний поединок, потому что мы уступили. Для меня результат в таких встречах не имеет особого значения. Важно, чтобы игроки чувствовали конкуренцию и получили возможность ощутить момент соревнования, борьбы. Я доволен всеми спаррингами. У каждого были как положительные, так и отрицательные стороны. К обороне у меня возникло больше претензий, чем к атаке. Но мы постоянно создавали опасные моменты, даже в матче с «Шарлеруа», который проиграли. «Шахтер» доминировал до последней минуты. Нам еще есть куда расти, нужно прибавлять, очень многому учиться, ведь требования к футболистам в этом сезоне будут намного выше, чем в прошлом.
 
– Вы довольны действиями новичков Ивана Петряка и Давида Хочолавы?   
– Полностью. Хочолава до этого выступал в команде, которая обороняется совсем по-другому. Он замечательно адаптируется к нашему стилю игры. Конечно, ему нужно прибавить во многих аспектах, чтобы выполнять свои функции, но я удовлетворен. Если говорить о Петряке, то он во всех поединках показал себя с лучшей стороны, отлично влился в коллектив. В предпоследнем спарринге мне пришлось его заменить, потому что Иван не совсем хорошо чувствовал себя физически. Я им тоже очень доволен. 
 
– Каким болельщики увидят «Шахтер» в новом сезоне?  
– Мы не изменим собственных амбиций. В нашем клубе все буквально сражаются за один результат – победу. Мы выиграли чемпионат и Кубок, поэтому требования к команде значительно возрастут, предстоящий сезон будет в разы сложнее. Наши соперники предстанут более подготовленными, но и мы также должны быть готовы к любым трудностям.
 
– Вам пока не покорился лишь один украинский трофей – Суперкубок. Вас это мотивирует?
– Конечно! Независимо от игры, от соревнования я всегда хочу побеждать. В прошлом году мы не смогли завоевать Суперкубок, поэтому в предстоящем матче приложим максимум усилий, чтобы держать трофей в руках. В то же время я прекрасно понимаю, что это финал, что нас ждет встреча с «Динамо» и будет нелегко.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 08.07.2017 16:09
    +1
    Кстати этот Шахтер уже будет на 100 % Фонсеки. Вот и посмотрим каков он тренер, а то в прошлом сезоне он просто пожимал плоды работы Луческу
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