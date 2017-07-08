Сборная Украины по пляжному футболу в субботу, 8 июля проведет свою вторую встречу на этапе Евролиги 2017 в португальском Назаре. В 16:15 наша национальная команда сыграет против сборной Польши.
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Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017
Суббота, 08.07.2017
16:15 Украина - Польша (група 1)
17:30 Италия - Франция (група 2)
18:45 Испания - Греция (група 1)
20:15 Португалия - Швейцария (група 2)
Воскресенье, 09.07.2017
16:15 Греция - Польша (група 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (група 1)
20:15 Италия - Португалия (група 2)
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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