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Пляжный футбол: Украина - Польша, LIVE c 16:15!

Прямые трансляции матчей Евролиги 2017 по пляжному футболоу, где участвует сборная Украины

  • 08.07.2017 14:56
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Пляжный футбол: Украина - Польша, LIVE c 16:15!

Сборная Украины по пляжному футболу в субботу, 8 июля проведет свою вторую встречу на этапе Евролиги 2017 в португальском Назаре. В 16:15 наша национальная команда сыграет против сборной Польши.

Прямые трансляции матчей Евролиги 2017 смотрите на нашем сайте!

Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017

Суббота, 08.07.2017

16:15 Украина - Польша (група 1)
17:30 Италия - Франция (група 2)
18:45 Испания - Греция (група 1)
20:15 Португалия - Швейцария (група 2)

Воскресенье, 09.07.2017

16:15 Греция - Польша (група 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (група 1)
20:15 Италия - Португалия (група 2)

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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