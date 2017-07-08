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ПАОК предложил Бешикташу 1,5 миллиона евро за Бойко

Греческий клуб продолжает пытаться подписать украинского стража ворот

  • 08.07.2017 14:55
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Getty Images. Денис Бойко
© Getty Images. Денис Бойко
«ПАОК» ведет переговоры с «Бешикташем» по поводу перехода украинского голкипера Дениса Бойко. За 29-летнего стража ворот греки предложили черным орлам 1,5 миллиона евро.
 
Стамбульский клуб готов рассмотреть варианты с продажей Бойко, однако в данном случае, как отмечается, намерен продолжить переговоры, чтобы повысить сумму сделки.
 
 
В минувшем сезоне Бойко на правах аренды играл за «Малагу», где не преуспел и принял участие лишь в 3 поединках Примеры.
 

Источник — Sportarena

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