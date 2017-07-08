Шальке отказалось отдавать Коноплянку в аренду Галатасараю

«Галатасарай» сделал предложение «Шальке» по годичной аренде украинского вингера Евгения Коноплянки, но немецкий клуб отклонил этот вариант.

Стамбульцы хотели выкупить у «Шальке» контракт украинца Евгения Коноплянки, но сделать предложение, которое соответствовало бы ситуации с финансовым фейр-плей так и не смогли.

В «Шальке» сменился главный тренер и клуб решил не расставаться с Коноплянкой. Доменико Тедеско верит в потенциал игрока сборной Украины и планирует активно использовать его в предстоящем сезоне.

Единственное, на что хватило «Галатасарая» - это запрос по годичной аренде украинца. Но этот вариант очень быстро отвергли в немецком клубе, где полноценный трансфер Коноплянки еще бы рассмотрели, а долгоиграющая тема с арендами немцев не интересует.