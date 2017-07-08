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Юрий ВИРТ: «После игры с Волынью решим, подпишем ли новых легионеров»

Наставник «Вереса» прокомментировал возможность подписания легионеров ровенским клубом

  • 08.07.2017 14:22
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ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт
Коуч ровенского «Вереса» Юрий Вирт рассказал о легионерах, которые находятся на просмотре в клубе.
 
«Они только приехали, работают два дня с командой. Мы еще будем их просматривать, в частности, в предстоящем контрольном матче с луцкой «Волынью». После этой игры мы сделаем выводы: останутся они у нас в команде, или - нет» - сообщил Вирт.
 
Ранее сообщалось, что «Верес» просматривает Леандро.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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