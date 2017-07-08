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Заури МАХАРАДЗЕ: «За такие деньги Эдерсон вообще не должен пропускать»

Накануне старта сезона Sport.ua пообщался с голкипером «Олимпика»

  • 08.07.2017 14:04
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footboom.com. Заури Махарадзе
© footboom.com. Заури Махарадзе

Повальные потери футболистов в каждое межсезонье стали уже визитной карточкой «Олимпика». Роман Санжар безжалостно расстается с ведущими игроками, без устали наигрывает новичков, чтобы через полгода-год попрощаться и с ними. Удивительно, но на сегодняшний день 24-летний вратарь олимпийцев выглядит эдаким «долгожителем», он в клубе уже 12 лет.

В перерыве между тренировками и спаррингами удалось поговорить с голкипером понемногу обо всем, зацепив, конечно же, и прошлый чемпионат УПЛ.

— Заури, от футбола хоть успел отдохнуть? Где купалось-загоралось?
— Отпуск стараюсь проводить традиционно: на несколько дней приезжаю к родителям погостить, потом еду на море. Больше всего нравится в Одессе. Но в этом году как-то не попал туда, летал заграницу.

Да, от футбола отдохнул, побывал дома, побывал на море. Нормально. Морально и физически готов к новому сезону.

— Он «Олимпику» предстоит нелегкий: в чемпионате придется защищать четвертое место, в неизведанных еврокубках впервые участвовать. Когда думаете о Лиги Европы, легкий холодок по спине пробегает?
— Нет, потому что еврокубки — хорошо, но помимо них у нас еще и чемпионат, который не менее важен. Поэтому готовимся к «Александрии», а потом уже будем настраиваться на Лигу Европы, там уже посмотрим, будет холод или нет.

— «Олимпик» смело можно назвать чемпионом межсезоний по смене состава: в каждый трансферный период команду покидает группа игроков, взамен приходит другая. Но команда не валится, а наоборот.
— Тренерский штаб подбирает хороших исполнителей,которые хотят играть в футбол. Подбираются люди с общими целями и амбициями, поэтому коллектив остается коллективом, даже если футболисты уходят. К тому же и в команде, и в клубе все люди прекрасно уживаются. Отличный коллектив и тренерская работа – слагаемые успеха «Олимпика».

— Тебе, как основному вратарю, сложнее всего? Приходится постоянно находить общий язык с новыми защитниками?
—Да, сложно, но для этого есть тренировки и сборы, чтобы убирать непонимание. Сейчас приезжают новые ребята, это нормальный процесс. Есть хорошие игроки, и они могут заменить ребят, которые ушли.

— Тебе лично с кем грустнее всего было прощаться?
— С Димой Гришко мы хорошо общаемся, очень близкий друг, было тяжело, когда он уходил. Да и со всеми остальными —Антоном Поступаленко, Ванькой Матяжем — очень хорошо общались, со всеми было тяжело расставаться.

Привычка хватать мяч руками осталась от баскетбола

— Еще недавно ты был «зеленым новичком», сейчас уже авторитет в команде?
— Не знаю даже, позвоните и спросите у кого-то.

—Ты уже 12 лет в «Олимпике». По срокам пребывания в клубе, дольше тебя здесь только Санжар и Гельзин?
— Получается, так, главный тренер и президент (улыбается).

— Когда ты в 2005-ом году со старшими ребятами,92 года рождения,ехал на просмотр в «Олимпик» из родной Балты, верил в свою звезду?
— Ехал попасть в «Олимпик», в интернат, а там уже планировал расти как человек и развиваться как футболист. Но в 2017 год, конечно же, не заглядывал.

— Балта – хорошее место, но скучно там?
— Хороший и уютный городок, место, где я вырос, люблю его. Комфортно там себя чувствуешь.

— Любимое развлечение для мальчишек по катакомбам лазить?
— Как и все дети играл на улице, бегал сдрузьями. Но были еще баскетбол, футбол, да, почти все виды спорта.

— Твоя мама тренер по баскетболу, поэтому ты этим видом спорта сперва занялся?
— Да, мама тренировала, и я начал заниматься баскетболом. Параллельно и футболом увлекся, пока мама не сказала: «Выбирай!». Выбрал футбол, но баскет все равно люблю, даже сейчас пытаюсь в свободную минуту поиграть, и получаю от этого удовольствие.

—Из пяти трехочковых сколько попадешь?
— (Смеется). Не знаю даже, не считал. Но, думаю, нормально будет.

— Из баскетбола осталась привычка хватать мяч руками, поэтому и встал в ворота?
— Ну да (улыбается).

— Папа тоже спортсмен?
— Отец строитель, сейчас роботы меньше, а раньше… Можно сказать, большую часть города он построил, все достопримечательности в Балте. Нет, не спортсмен, зато мой главный футбольный болельщик.

— В 16 лет ты подписал первый контракт с «Олимпиком», твой тренер Руслан Уманец – очень продуктивный специалист, вместе с тобой выпустил таких твоих одногодок, как Болбат, Кулач, Доронин.
— Да, хорошо работалось под его руководством. Потом с нами два года был Климовский Игорь Петрович, эти два тренера нас воспитали.

Тяжело им пришлось,ведь мы мальчишки баловались. Что только не делали, и тренерам попили крови, и всем в нашем училище. Немало крови.

— После прихода Санжарана тренерский мостик, ты стал подпускаться к основе «Олимпика», вы до сих пор вместе работаете. Твой тренер?
— Да, конечно, у нас нормальные отношения. Роман Николаевич сам недавно играл и понимает нас, поддерживает. У него всегда все по делу. Сумасшедший авторитет, мы его слушаемся.

— Ты вспоминал, что родители советовали тебе переходить в «Шахтер», когда было предложение, но ты отказался. Но ведь у грузин слово старшего – закон?
— Никогда не жалел, что остался. Мне ж не в первую команду предлагали, звали в интернат «Шахтера».А в «Олимпике» на тот момент я тренировался с первой командой,поэтому не видел смысла. Считаю, принял на тот момент правильно решение.

За поражение от «Черноморца» стыдно до сих пор

— По версии УПЛ ты попал в тройку лучших вратарей прошлого чемпионата: первый Пятов, второй Лунин. Доволен собой в прошлом сезоне?
— Я никогда не оцениваю свою игру и всегда очень самокритично отношусь к себе. Не важно, третье, второе или первое место. Всегда недоволен своей игрой. Конечно, приятно, что оценили, но не более того.

— За какой матч стыдно?
— Когда «Черноморцу» 0:3 проиграли. Но там каждому футболисту нашей команды было стыдно, это футбол. Есть провальные матчи и хорошие, главное, чтобы хорошихбольше было.

— 8 матчей на ноль из 30-ти, это хорошо, нормально или плохо?
— Считаю, этого мало.

— Из четырех матчей с «Шахтером» вы три сыграли вничью 1:1, проиграли только однажды, но больно — 0:4. Нашли противоядие атаке «Шахтера»?
— Нет, просто готовились и выполняли установку тренера: хорошо оборонялись.

— А вот «Динамо» три раза из четырех проиграли, зато на финише победили 2:1. Кому приятнее портить нервы: киевлянам или донецким землякам?
— Тут нельзя сравнивать или разделять. Это топ-клубы нашего чемпионата, удовольствие получаешь, когда у обоих отбираешь очки.

— Как тебе в целом чемпионат? Еще нормальный, несмотря на падение уровня, или уже так себе?
— Чемпионат боевой. Согласен, раньше было больше сильных команд, но сейчас имеем тех же футболистов «Динамо» и «Шахтера», они, как и раньше играют. Плохо, что «Днепра» с «Металлистом» нет, но есть другие команды, которые набирают. Молодые, голодные к победам, желающие играть в еврокубках. Может, уровень чуть упал, но чемпионат омолаживается с каждым сезоном. Поверьте, он тяжелый и интересный.

— Игра какой из команд понравилась больше других?
— «Олимпика».

Люблю и Украину, и Грузию

— За европейским футболом следишь? Раньше, знаю, тебе нравилась игра Касильяса, а сейчас?
— И сейчас нравится. Очень сильное впечатление производит Харт, слежу за ним. Стараюсь от каждого по чуть-чуть брать, что мне надо.

— Видел, за сколько купили Эдерсона? Что должен вытворять в рамке человек, который стоит 40 миллионов?
— По крайне мере, вообще не пропускать (улыбается).

— Ты говорил, что болеешь за сборную Грузии. Есть там друзья?
— Ну, вот если Темур Парцвания будет выступать, буду за него болеть.

— Тебя никогда не приглашали в сборные Грузии?
— Нет, не приглашали.

— После победы с молодежной сборной Украины на Кубке Содружества в 2014 году, наверняка подумывал и о первой сборной? Как считаешь, поезд ушел?
— Конечно, каждый мечтает о первой сборной. И до победы на Содружестве, и сейчас есть мечта попасть туда. Думаю,об этом каждый футболист мечтает.

— Многие твои одноклубники рванули за границу. Ты почему сидишь?
— Имеется и такая мечта, поиграть в Европе. Чемпионат Украины, конечно, хорошо, но хочется попробовать себя заграницей. Только, чтобы карьера хорошо там сложилась, а не просто уехать.Нет,один не выделю, мне нравятся все топ-чемпионаты—Англии, Испании, Франции, Италии.

—Заур и Заури – это разные имена?
— Это мое имя, просто в паспорте записано Заури, а называют Заур.

— Интернет выдает такое значение имени Заур – «победитель» и «сильный воин». О тебе?
— Не читал.Конечно, как и любому человеку, хочется побеждать во всем.

— Ты родился в украинском городке Балта, но по отцу чистокровный грузин —Заури Анзорович. Кем себя больше чувствуешь?
— Я не разделяю, у нас в семьи такого нет, чтобы делить. Люблю и Украину и Грузию.

— Из каких мест отец?
— Родился и рос недалеко от Батуми.

— У него там много родственников?
— Хватает. Я там бываю меньше, чем хотелось бы, уже давно не гостил.Хочу поехать, но не получается. А отец и сестра летают.

— Что тебя больше всего радовало во время поездок на Кавказ?
— Люди, родственники, застолье, общение. Непередаваемая атмосфера, и люди, которые тебя окружают там.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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