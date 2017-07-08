Международная федерация футбола дисквалифицировала Судан

6 июля FIFA приостановила деятельность футбольной ассоциации Судана.
Судан больше не имеет прав на членство в FIFA, как это определено в регламенте организации. Суданским клубам теперь запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA.
Причиной отстранения называются незаконные выборы, из-за которых новым главой ассоциации футбола Судана в апреле этого года стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим.
Ранее Международная федерация футбола предупреждала, что выборы должны состояться не ранее 2018 года.
Источник — ESPN
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