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Международная федерация футбола дисквалифицировала Судан

Суданским клубам теперь запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA

  • 08.07.2017 13:58
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Метки
FIFA
© FIFA
6 июля FIFA приостановила деятельность футбольной ассоциации Судана.
 
Судан больше не имеет прав на членство в FIFA, как это определено в регламенте организации. Суданским клубам теперь запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA.
 
Причиной отстранения называются незаконные выборы, из-за которых новым главой ассоциации футбола Судана в апреле этого года стал Абдель Рахман Сир аль-Хатим.
 
Ранее Международная федерация футбола предупреждала, что выборы должны состояться не ранее 2018 года.

Источник — ESPN

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