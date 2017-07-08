Кирилл КОВАЛЕЦ: «Попробуем в этот раз выйти в еврокубки»

Хавбек «Черноморца» Кирилл Ковалец - о «послевкусие» прошлого чемпионата, тренировочных сборах и личных задачах на будущее.

- Кирилл, со времени завершения предыдущего сезона прошло пять недель - достаточный срок для охлаждения эмоций и анализа пройденного. Итак, как пережила команда непопадание в Лигу Европы на финишной прямой?

- Мы провели большой объем работы. Получили опыт, выросли в профессиональном плане. По моему мнению, главное, чего нам не хватило, - опыта. В следующем сезоне хотим как минимум повторить результат, а желательно - улучшить.

- Анализируя чемпионат-2016/17 может закрасться мысль, что одесситов подвел старт, когда в трех турах команда трижды уступила, причем с крупным счетом.

- Возможно, хотя это можно посмотреть с другой стороны: после тех поражений мы изменили модель игры и выдали длинную беспроигрышную серию. Может быть, что без серии неудач не было успешного выступления в сезоне, когда мы буквально в шаге остановились от еврокубков.

- Вы уже выразили желание следующего чемпионата повторить результат предыдущего - это как минимум. А клубное руководство успело выделить такую ​​цель?

- Да. 15 июня у команды была встреча с новым генеральным директором, который подтвердил, что руководство клуба ожидает от нас не хуже выступления.

- О собраниях: в последнем спарринге «Черноморец» разгромил «Сумы» - 5: 0. Довольно необычный результат для Вашей команды, тем более в поединке с добротным клубом Первой лиги.

- «Сумы» оказались сильным соперником, встреча с которым дала много полезного. Мы довольны матчем - все старались, все ребята проделали большую работу. Теперь желательно, чтобы этот результат перенесли на официальные поединки.

- А какая тактическая схема будет перенесена на турнир-2017/18?

- Пока не известно, наш тренерский штаб разрабатывает различные варианты. В прошлом сезоне мы пробовали разные варианты, возможно, так будет и в следующем чемпионата.

- Он стартует почти ровно за неделю (хотя одесситы сыграют позже). Появилось ощущение «голода» по футболу?

- Появилось. Соскучились по Премьер-Лигой, матчами, нашим стадионом, нашими болельщиками. Хочется, чтобы сезон уже стартовал, и мы порадовали людей.

- Командные цели на чемпионат-2017/18 Вы упомянули. А личные? В предыдущем чемпионате Вы сыграли 26 матчей и забили один гол. Как по улучшению последнего показателя?

- Я бы хотел чаще забивать, отдавать результативные передачи. Однако главное - чтобы команда прогрессировала, двигалась вперед, радовала болельщиков. Попробуем в этот раз выйти в еврокубки...