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Кирилл КОВАЛЕЦ: «Попробуем в этот раз выйти в еврокубки»

Полузащитник «Черноморца» рассказал о задачах своей команды на новый сезон

  • 08.07.2017 13:46
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upl.ua. Кирилл Ковалец
© upl.ua. Кирилл Ковалец
Хавбек «Черноморца» Кирилл Ковалец - о «послевкусие» прошлого чемпионата, тренировочных сборах и личных задачах на будущее.
 
- Кирилл, со времени завершения предыдущего сезона прошло пять недель - достаточный срок для охлаждения эмоций и анализа пройденного. Итак, как пережила команда непопадание в Лигу Европы на финишной прямой?
- Мы провели большой объем работы. Получили опыт, выросли в профессиональном плане. По моему мнению, главное, чего нам не хватило, - опыта. В следующем сезоне хотим как минимум повторить результат, а желательно - улучшить.
 
- Анализируя чемпионат-2016/17 может закрасться мысль, что одесситов подвел старт, когда в трех турах команда трижды уступила, причем с крупным счетом.
- Возможно, хотя это можно посмотреть с другой стороны: после тех поражений мы изменили модель игры и выдали длинную беспроигрышную серию. Может быть, что без серии неудач не было успешного выступления в сезоне, когда мы буквально в шаге остановились от еврокубков.
 
- Вы уже выразили желание следующего чемпионата повторить результат предыдущего - это как минимум. А клубное руководство успело выделить такую ​​цель?
- Да. 15 июня у команды была встреча с новым генеральным директором, который подтвердил, что руководство клуба ожидает от нас не хуже выступления.
 
- О собраниях: в последнем спарринге «Черноморец» разгромил «Сумы» - 5: 0. Довольно необычный результат для Вашей команды, тем более в поединке с добротным клубом Первой лиги.
- «Сумы» оказались сильным соперником, встреча с которым дала много полезного. Мы довольны матчем - все старались, все ребята проделали большую работу. Теперь желательно, чтобы этот результат перенесли на официальные поединки.
 
- А какая тактическая схема будет перенесена на турнир-2017/18?
- Пока не известно, наш тренерский штаб разрабатывает различные варианты. В прошлом сезоне мы пробовали разные варианты, возможно, так будет и в следующем чемпионата.
 
- Он стартует почти ровно за неделю (хотя одесситы сыграют позже). Появилось ощущение «голода» по футболу?
- Появилось. Соскучились по Премьер-Лигой, матчами, нашим стадионом, нашими болельщиками. Хочется, чтобы сезон уже стартовал, и мы порадовали людей.
 
- Командные цели на чемпионат-2017/18 Вы упомянули. А личные? В предыдущем чемпионате Вы сыграли 26 матчей и забили один гол. Как по улучшению последнего показателя?
- Я бы хотел чаще забивать, отдавать результативные передачи. Однако главное - чтобы команда прогрессировала, двигалась вперед, радовала болельщиков. Попробуем в этот раз выйти в еврокубки...
 

Источник — УПЛ

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