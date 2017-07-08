Алексей АНТОНОВ: «Изначально хотелось закрепиться в Анжи»

31-летний украинец Алексей Антонов рассказал о просмотре в российском «Анжи».

- Был просмотр в «Анжи», после которого вы сказали: «Нужно отойти от шока». Что вас зацепило?

– Зацепило то, что после первого сбора нам рассказывали, мол, все хорошо, сейчас подпишем контракт, и не думайте никуда ехать, искать другие варианты и т.д. А в итоге вторые сборы прошли, тренер с нами так и не встретился, ничего не сказал. После этого я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Изначально хотелось закрепиться, но после того как увидел такое отношение, передумал.

- Сейчас уже команды во всю тренируются, а вы остаетесь без клуба, как-то поддерживаете форму?

– Поддерживаю, каждый день бегаю. Когда вернулся с Венгрии тренировался с «Днепром», а последнюю неделю тренируюсь по собственной программе.

- Не было мыслей о завершении карьеры?

- Пока не было. Всем футболистам тяжело дается это решение, когда пойму, что все, то закончу, и буду думать, чем заниматься дальше. Пока полностью сосредоточен на футболе, – сообщил Антонов.