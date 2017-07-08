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Алексей АНТОНОВ: «Изначально хотелось закрепиться в Анжи»

Украинский нападающий сообщил, что хотел играть в российском клубе

  • 08.07.2017 13:31
  • 335 просмотров
  • 5 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Алексей Антонов
© dynamo.kiev.ua. Алексей Антонов
31-летний украинец  Алексей Антонов рассказал о просмотре в российском «Анжи».
 
- Был просмотр в «Анжи», после которого вы сказали: «Нужно отойти от шока». Что вас зацепило?
– Зацепило то, что после первого сбора нам рассказывали, мол, все хорошо, сейчас подпишем контракт, и не думайте никуда ехать, искать другие варианты и т.д. А в итоге вторые сборы прошли, тренер с нами так и не встретился, ничего не сказал. После этого я понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Изначально хотелось закрепиться, но после того как увидел такое отношение, передумал. 
 
- Сейчас уже команды во всю тренируются, а вы остаетесь без клуба, как-то поддерживаете форму?
– Поддерживаю, каждый день бегаю. Когда вернулся с Венгрии тренировался с «Днепром», а последнюю неделю тренируюсь по собственной программе.
 
- Не было мыслей о завершении карьеры?
- Пока не было. Всем футболистам тяжело дается это решение, когда пойму, что все, то закончу, и буду думать, чем заниматься дальше. Пока полностью сосредоточен на футболе, – сообщил Антонов.
 
В предыдущем сезоне футболист играл за венгерский «Дьирмот», где провел 6 матчей, но задержался в клубе лишь на полсезона.

Источник — Xsport

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Комментарии
    seroff69
      seroff69, 08.07.2017 13:36
    +2
    чергове лайно поїхало в Кацапію
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    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 08.07.2017 13:43
    +2
    Це лайно ніде довго незатримується!)))))))
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    Егор Никотов
      Егор Никотов, 08.07.2017 13:43
    -1
    Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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    Kirovograd_Da
      Kirovograd_Da, 08.07.2017 13:53
    -3
    Учиться надо у Кукушонка, как свою судьбу устраивать.
    Одно из первых правил - вовремя оседлать волну патриотизма, больше селфи и самопиара, все делишки под это типа святое дело, бар открыл - так этож для побратимов ну и т.д.
    Да и примеры наших славных героев-депутатов типа Семенченко или Парасюка неужели не вдохновили.
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    Grach27
    online
      Grach27, 08.07.2017 14:22
    0
    Kirovograd_Da, 08.07.2017 13:53]Учиться надо у Кукушонка, как свою судьбу устраивать.
    Одно из первых правил - вовремя оседлать волну патриотизма, больше селфи и самопиара, все делишки под это типа святое дело, бар открыл - так этож для побратимов ну и т.д.
    Да и примеры наших славных героев-депутатов типа Семенченко или Парасюка неужели не вдохновили.
    =============================
    Сейчас это уже неактуально, поезд ушел. Все кто мог, уже давно это использовали.
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