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Лукаку арестован и получил направление в суд

Форвард «Эвертона» был арестован полицией за громкую вечеринку

  • 08.07.2017 12:36
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Getty Images. Ромелу Лукаку
© Getty Images. Ромелу Лукаку
Нападающий «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку был арестован в Беверли-Хиллз за громкую вечеринку.
 
Футболист арендовал дом, где и устроил вечеринку. Празднование было таким громким, что соседи несколько раз вызывали полицию, чтобы усмирить гостей Лукаку.
 
В итоге нападающий был арестован и получил направление в суд. Еще не известно, какое наказание грозит Лукаку. Скорее всего, это будет штраф.
 

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