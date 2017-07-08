Лукаку арестован и получил направление в суд

Нападающий «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку был арестован в Беверли-Хиллз за громкую вечеринку.
Футболист арендовал дом, где и устроил вечеринку. Празднование было таким громким, что соседи несколько раз вызывали полицию, чтобы усмирить гостей Лукаку.
В итоге нападающий был арестован и получил направление в суд. Еще не известно, какое наказание грозит Лукаку. Скорее всего, это будет штраф.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Лукаку за 75 миллионов фунтов.
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