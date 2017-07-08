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Жуниор МОРАЕС: «Каннаваро общается с футболистами на равных»

Бразильский форвард «Динамо» рассказал, как проводил время в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

  • 08.07.2017 11:59
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moraessoccer.com. Жуниор Мораес (справа)
© moraessoccer.com. Жуниор Мораес (справа)
Вернувшийся из аренды в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бразильский форвард Жуниор Мораес после прибытия в расположение «бело-синих» излучал оптимизм и хорошее настроение.
 
- Жуниор, с какими эмоциями вернулся в «Динамо», в какой форме пребываешь?
- Чувствую себя хорошо. Я тренировался каждый день в Бразилии, чуть-чуть занимался на пляже. Чувствую, что я в хорошей форме. К сожалению, из-за дисквалификации не смогу принять участие в ближайших четырех официальных матчах на внутренней арене, так что жду с нетерпением, когда смогу наконец сыграть. Я готов и хочу помочь «Динамо».
 
- После завершения срока аренды ты успел побывать на родине. Сколько дней длился твой отпуск, хватило ли тебе этого времени на отдых?
- Мало, всего четыре или пять дней был в Бразилии. У меня родилась дочка, и я был очень рад побыть хоть несколько дней со своей семьей. Конечно, хотелось бы остаться дольше, но я считаю, важно было вернуться в расположение команды на сборе, работать здесь. И когда я смогу играть в официальных матчах, я хочу приносить пользу «Динамо». Мотивация у меня огромная. Хочу, чтобы «Динамо» вернуло чемпионство.
 
- Как оценишь опыт, накопленный за время, проведенное в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?
- Это был хороший опыт, несмотря на то, что я сыграл мало матчей – всего четыре за два месяца, в которых забил два гола. Тяжело было пробиться в состав из-за ограничения в местной лиге – всего три легионера могут одновременно находиться в составе команды. Но это ценный опыт, потому что я работал под руководством Фабио Каннаваро. Хоть часто было трудно, но я многое почерпнул для себя. Особенно в плане психологии – настрой на победу в каждом матче. Мне по душе такой менталитет. Коллектив там тоже хороший – у меня появилось много друзей среди партнеров по команде. Я очень рад опыту, полученному в Китае. Возможно, когда-нибудь снова туда вернусь.
 
- В чем особенности тренировочного процесса в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»? Что отличает китайский клуб от тех, за которые ты выступал ранее?
- Каннаваро общается с игроками как игрок, на равных, ведь он молодой тренер. Он говорит, что во время матчей нужно получать удовольствие от футбола. Если тебе футбол не в радость, лучше не выходить на поле. При этом тренировки у него очень тяжелые, каждый день много тактики. Но во время матчей нужно наслаждаться игрой в футбол. Это очень нравится футболистам. Он не боится поражений, но всегда умеет настраивать на новые победы. Коммуникация с игроками у него была очень хорошая.
 
- С кем из игроков ты успел подружиться?
- С Пато, Жеуванио, китайскими игроками, которые говорят на английском. Когда я прилетел в Китай, все игроки вызывались мне помочь, хоть и было тяжело понять китайский язык. Приняли меня отлично.
 
- «Динамо» с новым тренерским штабом стало практиковать тактическую расстановку с двумя форвардами. Ты этому рад?
- Конечно, мне лучше, если в атаке будут действовать два три, четыре, пять игроков (смеясь). Я хочу атаковать. Думаю, всем нравится красивый, атакующий футбол. Было бы супер, если мы будем играть в красивый, атакующий футбол, с двумя нападающими. Но, конечно, главное – результат, а что нравится или не нравится лично мне – не так важно. Для «Динамо» на первом месте стоит результат. Все в команде работают с желанием, чтобы в следующем сезоне стараться выигрывать в каждом матче и стать чемпионами.
 
- Конкуренция в нападении с возвращением из аренды Мбокани, Кравца, Хлебаса и тебя явно возрастет…
- Не хотелось бы сейчас говорить о конкуренции, ведь я только один день тренируюсь с командой. Некорректно было бы с моей стороны говорить о конкуренции. Думаю, пусть лучше в «Динамо» будет как можно больше хороших игроков. Это не наша забота – выбирать, кого ставить в состав. Хорошо, когда на каждую позицию есть по несколько хороших игроков, в том числе и на позиции форвардов.

Источник — ФК Динамо Киев

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