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Сенсация в Польше. Клуб второго по силе дивизиона выиграл Суперкубок

Чемпион Экстракласса варшавская «Легия» уступила победителю Кубка Польши - «Арке» (Гдыня)

  • 08.07.2017 12:58
  • 1896 просмотров
  • 2 комментария
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pzpn.pl
© pzpn.pl
Сенсация в суперкубке Польши! Победитель лиги Экстракласса (первый по уровню чемпионат Польши, - прим. Sport.ua) варшавская «Легия» столкнулась с победителем национального кубка - «Аркой» (Гдыня). «Арка», которая играет в Первой лиге польского чемпионата (второй по уровню чемпионат Польши, - прим. Sport.ua), выиграла второй национальный трофей за два месяца, обыграв в интереснейшем матче чемпиона страны в серии послематчевых пенальти.
 
«Арка» играла агрессивно и быстро преподнесла массу неприятностей хозяевам. На 21 минуте встречи «Арка» начала контр-атаку. Подопечные нового коуча клуба Лешека Ожрзински вышли вперед после сильного прострела по воротам, в последствии которого защитник «Легии» Михал Паздан, неудачно вмешавшись, забил мяч в свои ворота. Это было неожиданностью для тысяч поклонников польского чемпиона. 
 
На 28-й минуте «Легия» сравняла счет в матче усилиями 27-летнего полузащитника Тибо Мулена. 
 
Больше голов в основное время клубам забить не удалось, поэтому все решилось в серии пенальти, где героем был голкипер «Арки» Павел Штейнборс, который смог отразить решающий удар.
 
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Еще одна сенсационная победа «Арки» (Гдыня) стала реальностью! Для «Легии» же это поражение в Суперкубке стало 5-м подряд!
 
Теперь Арка сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (благодаря ранее добытой победе в Кубке Польши). Также в третьем раунде вступят в борьбу украинские клубы - «Александрия» и «Олимпик». Потенциальных соперников украинских клубов и польской «Арки» можно посмотреть здесь.
 
«Легия» - «Арка» - 1:1, 3-4 в серии пенальти

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Василь Мазурик
      Василь Мазурик, 08.07.2017 13:17
    0
    ця Арка Лех Костевича на ... вертіла
    Ссылка
    Егор Никотов
      Егор Никотов, 08.07.2017 13:43
    -7
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