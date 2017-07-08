Сенсация в Польше. Клуб второго по силе дивизиона выиграл Суперкубок

Сенсация в суперкубке Польши! Победитель лиги Экстракласса (первый по уровню чемпионат Польши, - прим. Sport.ua) варшавская «Легия» столкнулась с победителем национального кубка - «Аркой» (Гдыня). «Арка», которая играет в Первой лиге польского чемпионата (второй по уровню чемпионат Польши, - прим. Sport.ua), выиграла второй национальный трофей за два месяца, обыграв в интереснейшем матче чемпиона страны в серии послематчевых пенальти.

«Арка» играла агрессивно и быстро преподнесла массу неприятностей хозяевам. На 21 минуте встречи «Арка» начала контр-атаку. Подопечные нового коуча клуба Лешека Ожрзински вышли вперед после сильного прострела по воротам, в последствии которого защитник «Легии» Михал Паздан, неудачно вмешавшись, забил мяч в свои ворота. Это было неожиданностью для тысяч поклонников польского чемпиона.

На 28-й минуте «Легия» сравняла счет в матче усилиями 27-летнего полузащитника Тибо Мулена.

Больше голов в основное время клубам забить не удалось, поэтому все решилось в серии пенальти, где героем был голкипер «Арки» Павел Штейнборс, который смог отразить решающий удар.

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Еще одна сенсационная победа «Арки» (Гдыня) стала реальностью! Для «Легии» же это поражение в Суперкубке стало 5-м подряд!

Теперь Арка сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (благодаря ранее добытой победе в Кубке Польши). Также в третьем раунде вступят в борьбу украинские клубы - «Александрия» и «Олимпик». Потенциальных соперников украинских клубов и польской «Арки» можно посмотреть здесь

«Легия» - «Арка» - 1:1, 3-4 в серии пенальти.