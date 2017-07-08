ДИМІНСЬКИЙ: «Ми заслуговували бути у зоні кваліфікації Ліги Європи»

Президент львівських «Карпат» Петро Димінський розповів, чому команда боролась за «виживання» в попередньому розіграші української Прем'єр-ліги.

— Десяте місце з дванадцяти команд. Це – реальна сила нинішніх «Карпат» на ваш погляд?

— Безумовно, ні. Але коли команда і клуб більше думають про те, які вигадають нові санкції, то тоді не стоїть питання вирішення якихось серйозних завдань. Тому що команда без віри в завтрашній день не може досягати серйозних результатів. За рівнем складу, за рівнем футболу, продемонстрованого в окремих іграх, я вважаю, ми заслуговували бути десь у зоні кваліфікації Ліги Європи.

— Команда з хорошим підбором виконавців, прекрасний стадіон, прекрасні вболівальники, які є у Львові, ідеальна тренувальна база і ідеальна інфраструктура, і, що дуже важливо в сучасних умовах українського футболу, – стабільне фінансування, стабільна зарплатня, солідна за нинішніми українськими мірками, яку футболісти отримують вчасно. І – десяте місце серед 12 команд…

— Можна назвати цілий ряд причин. Наприклад, одна із найважливіших — психологічна. От чемпіонат ще не розпочався, а з нас уже зняли очки. Згодом набула розголосу чутка, що з нас ще будуть очки знімати і так далі, і так далі. А це ж дуже серйозно впливає на мотивацію футболіста. За великим рахунком, я і не визнаю, що ми, на сьогоднішній день винні в тому, що сталося. Я маю на увазі всі ці рішення КДК і тому подібне. Тому що, з одного боку Федерація футболу видає атестат клубу на підставі контракту, а з іншого – та ж КДК, Федерація футболу вирішують питання, що футболіста, який не заробив гроші, клуб повинен забезпечувати якоюсь міфічною зарплатою. Тобто, є люди, які не відрізняють на сьогоднішній день зарплату і бонуси. Бонуси – це як нормальному працівнику, який сумлінно виконує свою роботу і перевиконує завдання, йому виплачують премію. А в футболіста, який наймається на роботу і підписує документи, є зарплата і є мотивація. А він не те що мотивацію, він роботу свою не виконує і хоче отримувати за те що він не робив. І Федерація футболу це підтверджує. Тому зрозуміло що це відбивається на стабільності не лише Карпат, а й багатьох інших клубів.

— Ви зараз маєте на увазі історію з Володимиром Гудимою?

— Та стосовно Гудими тут взагалі немає про що говорити… Я маю на увазі, наприклад, питання Крістобаля. От де може бути ситуація: ти виставляєш товар на продаж, а його не купують? То за рахунок чого ти повинен цей товар утримувати? Він і тобі не потрібен, він не потрібен нікому. А всі нав’язують думку, що ти повинен цей товар тримати. Притому не на тих умовах, на яких клуб може утримувати, а на тих, що хтось там вважає із функціонерів, які, за великим рахунком, футбол від хокею не відрізняють. Тут все і розпочинається. А у зв’язку із тим, що футбол, за великим рахунком – це віддзеркалення суспільного життя, все так і вийшло: вся країна краде, і футбол перетворили повністю у корупційну складову, на якій наживаються всі ті, хто повинен займатися розвитком футболу.

А те, що стосується наших питань, чому ми на десятому місці? Не тому, що ми не хочемо. Просто уже є досвід, що в єврокубки треба йти за однієї умови – треба мати вибудуваний фундамент. От людина, яка будинок будує, вона з фундаменту починає. А у зв’язку з тим, що економіка і зарплати в українському футболі не є такого рівня, як були ще років сім тому, потрібно розраховувати на власних вихованців. До цього потрібно було витратити гроші не на купівлю футболістів, а на розвиток інфраструктури і дитячо-юнацького футболу. Сьогодні така можливість уже є. І цьогоріч, я думаю, ми будемо ставити завдання.