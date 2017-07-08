Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уход из Тосно - моя инициатива»

Новый нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский прокомментировал уход из российского клуба «Тосно».

«Хорошо, что все сложилось четко и быстро — спасибо моему менеджеру, который сработал очень оперативно.

Я сам хотел уйти из «Тосно», потому что привык играть на рояле, а не таскать его. А из того, что я видел, я понял, что на меня в лубе не сильно рассчитывали, поэтому уход из «Тосно» - моя инициатива. Теперь же я пришел в команду, которая в меня верит», — сказал Милевский.