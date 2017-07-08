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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уход из Тосно - моя инициатива»

32-летний нападающий сообщил, что сам хотел покинуть российский клуб

  • 08.07.2017 11:11
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ФК Динамо-Брест. Артем Милевский
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский
Новый нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский прокомментировал уход из российского клуба «Тосно».
 
«Хорошо, что все сложилось четко и быстро — спасибо моему менеджеру, который сработал очень оперативно.
 
Я сам хотел уйти из «Тосно», потому что привык играть на рояле, а не таскать его. А из того, что я видел, я понял, что на меня в лубе не сильно рассчитывали, поэтому уход из «Тосно» - моя инициатива. Теперь же я пришел в команду, которая в меня верит», — сказал Милевский.
 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Надолго ли Артем Милевский задержится в новом клубе?
  • 31.48% (17)
    1. До первого «залета»
  • 29.63% (16)
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    3. До конца карьеры
  • 11.11% (6)
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