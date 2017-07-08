Костышин, Рыкун и Михайленко будут играть за Днепр

Сегодня «Днепр» прошел процедуру заявки на участие в чемпионате и Кубке Украины. Как известно, команда выступит в Юго-Восточном дивизионе второй лиги, и сезон 2017/2018 начнет с существенными кадровыми изменениями.

Новым главным тренером «Днепра» стал Александр Поклонский. Известный в прошлом защитник «Днепра» в последние годы возглавлял составы U-19 и U-21 клуба. Его помощниками будут Владимир Багмут, Владимир Геращенко, Сергей Назаренко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физподготовке Константин Голуб.

Изменения претерпел и состав команды. После того, как было прекращено сотрудничество с рядом игроков, выступавших в прошлом сезоне в основном составе, костяк «Днепра» составят футболисты бывших команд U-21 и U-19. Ниже приводим список заявленных игроков:

Вратари: Иван Пономаренко, Максим Луговской, Виктор Бабичин

Защитники: Сергей Палюх, Владимир Кирычук, Дмитрий Бондарь, Александр Андрушко, Дмитрий Семенов, Александр Кулинич, Никита Нечистенко, Денис Тарадуда, Кирилл Романюк, Кирилл Зайков, Богдан Романюк

Полузащитники: Дмитрий Вергун, Арсентий Дорошенко, Олег Ильин, Алексей Бандурин, Максим Войтиховский, Иван Будняк, Даниил Поддубный, Александр Назаренко, Богдан Рудавский, Антон Рыкун, Алексей Карповский, Кирилл Ховайко

Нападающие: Денис Костышин, Иван Михайленко, Алексей Хижняк

Напомним, что стартовый матч сезона «Днепр» проведет в ближайшее воскресенье, 9 июля. В предварительном раунде Кубка Украины «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с СК «Демня». Начало игры в 17:00. Планируется видеотрансляция этого поединка.