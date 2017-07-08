Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Костышин, Рыкун и Михайленко будут играть за Днепр

В обновленный состав легендарного клуба попали сыновья известных экс-футболистов

  • 08.07.2017 10:58
  • 395 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Сегодня «Днепр» прошел процедуру заявки на участие в чемпионате и Кубке Украины. Как известно, команда выступит в Юго-Восточном дивизионе второй лиги, и сезон 2017/2018 начнет с существенными кадровыми изменениями.
 
Новым главным тренером «Днепра» стал Александр Поклонский. Известный в прошлом защитник «Днепра» в последние годы возглавлял составы U-19 и U-21 клуба. Его помощниками будут Владимир Багмут, Владимир Геращенко, Сергей Назаренко, тренер вратарей Николай Медин и тренер по физподготовке Константин Голуб.
 
Изменения претерпел и состав команды. После того, как было прекращено сотрудничество с рядом игроков, выступавших в прошлом сезоне в основном составе, костяк «Днепра» составят футболисты бывших команд U-21 и U-19. Ниже приводим список заявленных игроков:
 
Вратари: Иван Пономаренко, Максим Луговской, Виктор Бабичин
 
Защитники: Сергей Палюх, Владимир Кирычук, Дмитрий Бондарь, Александр Андрушко, Дмитрий Семенов, Александр Кулинич, Никита Нечистенко, Денис Тарадуда, Кирилл Романюк, Кирилл Зайков, Богдан Романюк
 
Полузащитники: Дмитрий Вергун, Арсентий Дорошенко, Олег Ильин, Алексей Бандурин, Максим Войтиховский, Иван Будняк, Даниил Поддубный, Александр Назаренко, Богдан Рудавский, Антон Рыкун, Алексей Карповский, Кирилл Ховайко
 
Нападающие: Денис Костышин, Иван Михайленко, Алексей Хижняк
 
Напомним, что стартовый матч сезона «Днепр» проведет в ближайшее воскресенье, 9 июля. В предварительном раунде Кубка Украины «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с СК «Демня». Начало игры в 17:00. Планируется видеотрансляция этого поединка.

Источник — ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.