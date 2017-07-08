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Петр ДЫМИНСКИЙ: «Хотел купить Месси за 3 миллиона»

Президент львовских «Карпат» рассказал, что в свое время пытался приобрести форварда «Барселоны»

  • 08.07.2017 10:43
  • 801 просмотров
  • 3 комментария
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epravda.com.ua. Петр Дыминский
© epravda.com.ua. Петр Дыминский
«Был чемпионат мира среди юношеских команд, и тогда я впервые увидел Месси. 
 
Позвонил одному знакомому и говорю: «Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллионов так за три». Он мне на следующий день перезвонил и говорит: «Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад Барселона купила за 10 миллионов», - рассказал Дыминский.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Dima Any
    Dima Any, 08.07.2017 10:51
    +5
    А чому не дали цілу фюху ? Та же класне інтерв'ю і розклади розказав, думаю нас ще чекає багато цікавого
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 08.07.2017 10:55
    0
    Те що Димінський - ригівський даун, - зрозуміло.... Але навіщо це показувати на всю країну? За 3 млн. краще б з боргами розплатився, а то не дадуть новачкам заявитися в цьому сезоні! ...знову будете нити і боротися за передостаннє місце!
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    dudigo78
    dudigo78, 08.07.2017 10:57
    +2
    Dima Any, 08.07.2017 10:51
    А чому не дали цілу фюху ? Та же класне інтерв'ю і розклади розказав, думаю нас ще чекає багато цікавого
    нічого ти не розумієш. Цей сайт - це спортивно-розважальний сайт, і їм головне рейтинги. Ну подали б вони статтю, яку я сам особисто читав десь хвилин 15. Ясно що ніхто б майже її не читав. А тут витягнули один абзац з неї, далу гучну назву і вуаля. Кожен хто заходить на головну, читаючи назву зразу ж заходить, а тут лиш один абзац, і всі обговорюють як Димінський хотів купити Мессі. Хоча якщо прочитати все інтерв'ю, то про Мессі можна і не згадати, бо дійсно там багато цікавого
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