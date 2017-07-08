Петр ДЫМИНСКИЙ: «Хотел купить Месси за 3 миллиона»

«Был чемпионат мира среди юношеских команд, и тогда я впервые увидел Месси.
Позвонил одному знакомому и говорю: «Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллионов так за три». Он мне на следующий день перезвонил и говорит: «Петр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад Барселона купила за 10 миллионов», - рассказал Дыминский.
Источник — Sportarena
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