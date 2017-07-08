Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будковский может продолжить карьеру в Бельгии

Журналист «Футбол 1» Игорь Бурбас рассказал о вероятном трансфере форварда «Шахтера»

  • 08.07.2017 10:28
  • 381 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Филипп Будковский
© Getty Images. Филипп Будковский
Журналист Игорь Бурбас рассказал о возможном переходе нападающего донецкого «Шахтера» Филиппа Будковского. 
 
«В Бельгии «Фила» (Филиппа Будковского, - прим. Sport.ua) настолько хотели, что перебили предложение участника ЛЧ из Израиля. Желаю результативной игрой покорить Европу и привлечь внимание коучей сборной!», - сообщил Бурбас. 
 
Ранее сообщалось, что Будковский может перейти в «Маккаби», но израильский клуб из Тель-Авива в этом сезоне участвует в розыграше Лиги Европы. Возможно, Будковского также пытается подписать другой израильский клуб - «Хапоэль» (Беер-Шева) - чемпион Израиля, который участвует в Лиге Чемпионов.
 
В прошлом сезоне Будковский был арендован «Анжи», где в 29 матчах забил 4 мяча.
 
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 08.07.2017 10:45
    0
    ... дорога йому в Маріуполь! (на крайняк - до Вернидуба)... таке ла.но в Бельгії нікому й даремно не потрібне (з такими захмарними показниками в газпуковому чемпіонаті, - пишіть краще новини про Мілевського і Алієва)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.