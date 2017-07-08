Будковский может продолжить карьеру в Бельгии

В первом матче была основа у Тотнема. И еще приведи факты твоим -15 в пяти матчах подряд в лч.

Юрок, гопа, а это всегда пожалуйста. Последняя игра Копанки в ЛЧ 2014/2015 0:7 с Баварией, а даль...

Боты только и умеют минусить. Обосновать не могут, лучше минус поставить и сидеть дальше молчать ...

«Тоттенхэм»: Гомес, Зокора, Бентли, Хаддлстоун, Дженас, Гантер, Сантос (Бент, 69), Кэмпбелл, Доус...