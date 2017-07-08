Будковский может продолжить карьеру в Бельгии

Журналист Игорь Бурбас рассказал о возможном переходе нападающего донецкого «Шахтера» Филиппа Будковского.
«В Бельгии «Фила» (Филиппа Будковского, - прим. Sport.ua) настолько хотели, что перебили предложение участника ЛЧ из Израиля. Желаю результативной игрой покорить Европу и привлечь внимание коучей сборной!», - сообщил Бурбас.
Ранее сообщалось, что Будковский может перейти в «Маккаби», но израильский клуб из Тель-Авива в этом сезоне участвует в розыграше Лиги Европы. Возможно, Будковского также пытается подписать другой израильский клуб - «Хапоэль» (Беер-Шева) - чемпион Израиля, который участвует в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне Будковский был арендован «Анжи», где в 29 матчах забил 4 мяча.
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