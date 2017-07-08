ЦИМБАЛЮК: «На базе ФК Металлист великолепные условия для работы»

Полузащитник «Олимпика» Евгений Цимбалюк рассказал о готовности донецкой команды к новому сезону.

- Сборы в Харькове подходят к концу. Какие впечатления остались от двухнедельной работы?

- Нам все очень понравилось, на базе ФК «Металлист» великолепные условия для работы. Здесь полностью погружаешься в процесс подготовки, ничего не отвлекает. Есть все необходимое – поля, тренажерный зал, питание.

- Можно сказать, что в какой-то мере здесь вспомнили донецкие времена?

- Да, такое впечатление, что на время вернулись на свою донецкую базу. В Киеве нам не хватает таких условий, никуда не нужно ехать, все рядом, соблюдаем режим тренировок.

- Над чем работали эти две недели?

- Главное было выйти на хороший уровень готовности. Мы набирали форму через контрольные матчи. В первой игре было тяжело, дальше уже стало чуть легче. Работали над многими аспектами игры – тактикой, техникой, налаживали взаимодействия. Надеюсь, заложили хороший фундамент, и постепенно будем прибавлять в ходе сезона.

- Что было самым тяжелым за эти две недели?

- Конечно это беговая работа. Почти все футболисты ее недолюбливают. Тяжело себя было заставлять, но прекрасно понимаю, что это необходимо. Самым трудным было бежать серии по 100, 200, 300 и 400 метров. Это достаточно энергозатратное упражнение, особенно если бежишь по жаре. Хотя стоит отметить, что в целом с погодой нам повезло.

- Уровень соперников в контрольных матчах удовлетворил?

- Я думаю, что на сборах главное – играть. У нас были в соперниках представители Первой лиги, а мы все равно в четырех играх не добыли ни одной победы. Но это даже к лучшему, мы разозлимся и покажем себя в чемпионате. Тренерский штаб и мы сделали выводы, проанализировали эти матчи, и теперь собираемся исправить свои ошибки. Поняли, над чем нужно еще работать.

- На сборах было много потенциальных новичков. Трудно находить взаимопонимание с новыми возможными партнерами?

- Конечно, нас покинуло много ребят, пока что мы перестраиваемся, стараемся найти взаимопонимание. Думаю, это также сказалось на результатах контрольных матчей. Тем не менее, уверен, что те ребята, которые останутся в команде и усилят нас, смогут совсем скоро понять философию нашей игры.

- Роман Николаевич предоставил команде один выходной в середине сбора. Как ты его провел?

- У меня был полный релакс. Отсыпался, отдыхал, перезагружал свой организм после непростой работы.

- За «Александрией», с которой предстоит «Олимпику» сыграть в первом туре чемпионата, следишь?

- Да, конечно. Разговаривал с другом, он мне рассказывал, что «горожане» проводят сборы в Голландии. У них достаточно именитые спарринг-партнеры. Как раз проверим, кому на пользу пойдет уровень соперников в контрольных матчах.