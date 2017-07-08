Соболь, Караваев и Будковский не попали в заявку Шахтера на сезон

Паулу Фонсека включил в заявку клуба 25 футболистов.
Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик;
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Иван Петряк, Александр Зубков, Виктор Коваленко;
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Напомним, что «Шахтер» проиграл «Шарлеруа» в спарринге.
Источник — ФК Шахтер
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Очередная партия хлама в фарм? В какой именно?
Смейтесь с Динамо троллите но вы де сами играете в цирк.
__________________________________________________________________Очередная партия хлама в фарм? В какой именно?
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