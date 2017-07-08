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Соболь, Караваев и Будковский не попали в заявку Шахтера на сезон

Донецкий клуб подал официальную заявку для участия во внутренних соревнованиях

  • 08.07.2017 09:52
  • 1255 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Getty Images. ФК Шахтер
© Getty Images. ФК Шахтер
Паулу Фонсека включил в заявку клуба 25 футболистов.
 
Вратари: Никита Шевченко, Андрей Пятов, Олег Кудрик;
 
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
 
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Иван Петряк, Александр Зубков, Виктор Коваленко;
 
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 08.07.2017 10:11
    +1
    Соболь, Караваев и Будковский не попали в заявку Шахтера на сезон
    __________________________________________________________________

    Очередная партия хлама в фарм? В какой именно?
    Ссылка
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 08.07.2017 10:11
    0
    Ждем в Заре! Очень бы пригодились. Но вряд ли...
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    Jeck
      Jeck, 08.07.2017 10:15
    +2
    Незабаром в Маріуполі буде більше гравців Шахтаря ніж в самому Шахтарі
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    Александр Зигаренко
      Александр Зигаренко, 08.07.2017 10:15
    0
    и перейдут они в Шахтер_2(Мариуполь)
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    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 08.07.2017 10:28
    +2
    Эх, без Васи Кобина это уже не тот Шахтёр. Ушла целая эпоха...
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 08.07.2017 10:36
    -4
    У вас рвет пуканы от того что Говерла уже нет в чемпионате??? Лалки
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 08.07.2017 10:38
    0
    Честно получается соболь и матвиенко которыми интересуются зарубежные клубы хуже чем азеведо и исмаили, смешно честно, справа пенсионер, слева тупо люди играющие на атаку. Помнится матч с севильей в полуфинале ле. Как мариано забил чувак пешком возвращался.
    Смейтесь с Динамо троллите но вы де сами играете в цирк.
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    zhyr
    zhyr, 08.07.2017 10:44
    0
    Cortazar, 08.07.2017 10:11
    Соболь, Караваев и Будковский не попали в заявку Шахтера на сезон
    __________________________________________________________________Очередная партия хлама в фарм? В какой именно?
    чому хлам? як для нашого чемпіонату, перші двоє досить непогані гравці
    Ссылка
    Единорогий Единорог
    online
      Единорогий Единорог, 08.07.2017 11:15
    0
    tarasbulba007, 08.07.2017 10:11
    Ждем в Заре! Очень бы пригодились. Но вряд ли...
    Пойдут за Олимпик играть в ЛЕ. Так вижу.
    Ссылка
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