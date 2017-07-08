Пляжный футбол: Украина добывает тяжелую стартовую победу в Евролиге

Тяжелая, но такая нужная победа! Сборная Украины удачно стартовала на этапе Евролиги в Португалии! В первом матче турнира наши ребята одолели команду Греции 6:5. Открыл счет Ярослав Заворотный, который классно реализовал штрафной удар. Однако греки с развода сравняли результат, а через минуту после розыгрыша аута уже вышли вперед 2:1!
Но в конце первого тайма Андрей Евдокимов протащил мяч по центру, а Иван Глуцкий перебросил вратаря и сравнял счет. А с сиреной на первый перерыв уже Глуцкий ассистировал, а Евдокимов переправил мяч в ворота Аристеидиса - 3:2!
Начало второй двенадцатиминутки было за греками - Цитцарис своими двумя голами снова вывел греков вперед, дважды удачно сыграв на подборе - 4:3! Однако на последней минуте второго периода Иван Глуцкий здорово выстрелил от центральной линии и попал в нижний угол ворот греческой команды - 4:4!
Развязка же наступила во второй половине решающего тайма. На тридцать второй минуте Юрий Щерица нашел пасом из аута Глуцкого, а Иван головой переправил мяч в сетку, записав на свой счет хет-трик! А через две минуты связка «Евроформата» сработала - Максим Назаренко отобрал мяч у соперника и отпасовал на Евдокимова - Андрей не растерялся и расстрелял ворота сборной Греции - 6:4!
Это был еще не конец, ведь за несколько секунд до финальной сирены греки провели в наши ворота курьезный гол - Тарас Коваленко после рикошета не смог сориентироваться и мяч дугой опустился за линию ворот!
Евролига 2017. Дивизион А. Второй этап. Назаре, Португалия
7 июля. Группа 1. Первый тур
Греция - Украина - 5:6 (2:3, 2:1, 1:2)
Украина: В.Гладченко - Т.Коваленко; И.Глуцкий, А.Евдокимов, Ю.Щерица, М.Назаренко, А.Пашко, Я.Заворотний, Д.Войтенко.
Голы: К.Цитцарис,15,20; Т.Триантафиллидис,3; А.Бирис,4; Г.Каракасис,36 - И.Глуцкий,12,24,32; А.Евдокимов,12,34; Я.Заворотний,3;
Добавим, что Ярослав Заворотный отличился в своем первом официальном матче за сборную (до этого Ярослав забил в дебютном матче против сборной Молдовы в Ивано-Франковске, но это была товарищеская игра). Отметим и Андрея Евдокимова, который забил в первом же матче за сборную Украины после четырехлетнего перерыва!
Ну что ж, 6:5 - тяжелая победа украинцев, но главное, что три очка у нашей команды и мы движемся дальше! В субботу, 8 июля Украина сыграет против сборной Польши, которая в своем матче победила Испанию! Основное время этого матча завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти поляки вырвали победу 7:6.
Группа 1
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|Украина
|6:5
|1
|1
|0
|0
|6-5
|3
|2
|Польша
|
3:3
(7-6 пен)
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|3
|Испания
|
3:3
6-7 пен)
|1
|0
|0
|1
|3-3
|0
|4
|Греция
|5:6
|1
|0
|0
|1
|5-6
|0
Группа 2
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|ВО
|П
|М
|О
|1
|Португалия
|10:5
|1
|1
|0
|0
|10-5
|3
|2
|Швейцария
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3
|Италия
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|4
|Франция
|5:10
|1
|0
|0
|1
|5-10
|0
В принципе, нам выгодна такая ситуация, ведь испанцы на старте остались без очков, а поляки набрали лишь один пункт. Ждем матч Украина - Польша, который стартует в субботу в 16:15 по киевскому времени, и вы же помните, что с поляками у нас особые счеты - именно поляки не пустили нас на Чемпионат Мира 2017 на Багамах, поэтому время вернуть долг!
Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017
Пятница, 07.07.2017
Греция 5:6 Украина (группа 1)
Италия 0:4 Швейцария (группа 2)
Испания 3:3 (6-7 пен) Польша (группа 1)
Португалия 10:5 Франция (группа 2)
Суббота, 08.07.2017
16:15 Украина - Польша (группа 1)
17:30 Италия - Франция (группа 2)
18:45 Испания - Греция (группа 1)
20:15 Португалия - Швейцария (группа 2)
Воскресенье, 09.07.2017
16:15 Греция - Польша (группа 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (группа 1)
20:15 Италия - Португалия (группа 2)
Лев Галушко
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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