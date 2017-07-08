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Пляжный футбол: Украина добывает тяжелую стартовую победу в Евролиге

Сборная Украины удачно стартует на этапе Евролиги 2017 в Португалии

  • 08.07.2017 01:20
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Пляжный футбол: Украина добывает тяжелую стартовую победу в Евролиге

Тяжелая, но такая нужная победа! Сборная Украины удачно стартовала на этапе Евролиги в Португалии! В первом матче турнира наши ребята одолели команду Греции 6:5. Открыл счет Ярослав Заворотный, который классно реализовал штрафной удар. Однако греки с развода сравняли результат, а через минуту после розыгрыша аута уже вышли вперед 2:1!

Но в конце первого тайма Андрей Евдокимов протащил мяч по центру, а Иван Глуцкий перебросил вратаря и сравнял счет. А с сиреной на первый перерыв уже Глуцкий ассистировал, а Евдокимов переправил мяч в ворота Аристеидиса - 3:2!

Начало второй двенадцатиминутки было за греками - Цитцарис своими двумя голами снова вывел греков вперед, дважды удачно сыграв на подборе - 4:3! Однако на последней минуте второго периода Иван Глуцкий здорово выстрелил от центральной линии и попал в нижний угол ворот греческой команды - 4:4!

Развязка же наступила во второй половине решающего тайма. На тридцать второй минуте Юрий Щерица нашел пасом из аута Глуцкого, а Иван головой переправил мяч в сетку, записав на свой счет хет-трик! А через две минуты связка «Евроформата» сработала - Максим Назаренко отобрал мяч у соперника и отпасовал на Евдокимова - Андрей не растерялся и расстрелял ворота сборной Греции - 6:4!

Это был еще не конец, ведь за несколько секунд до финальной сирены греки провели в наши ворота курьезный гол - Тарас Коваленко после рикошета не смог сориентироваться и мяч дугой опустился за линию ворот!

Евролига 2017. Дивизион А. Второй этап. Назаре, Португалия
7 июля. Группа 1. Первый тур

Греция - Украина - 5:6 (2:3, 2:1, 1:2)

Украина: В.Гладченко - Т.Коваленко; И.Глуцкий, А.Евдокимов, Ю.Щерица, М.Назаренко, А.Пашко, Я.Заворотний, Д.Войтенко.

Голы: К.Цитцарис,15,20; Т.Триантафиллидис,3; А.Бирис,4; Г.Каракасис,36 - И.Глуцкий,12,24,32; А.Евдокимов,12,34; Я.Заворотний,3;

Добавим, что Ярослав Заворотный отличился в своем первом официальном матче за сборную (до этого Ярослав забил в дебютном матче против сборной Молдовы в Ивано-Франковске, но это была товарищеская игра). Отметим и Андрея Евдокимова, который забил в первом же матче за сборную Украины после четырехлетнего перерыва!

Ну что ж, 6:5 - тяжелая победа украинцев, но главное, что три очка у нашей команды и мы движемся дальше! В субботу, 8 июля Украина сыграет против сборной Польши, которая в своем матче победила Испанию! Основное время этого матча завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти поляки вырвали победу 7:6.

Группа 1

Команда 1 2 3 4 И В ВО П М О
1 Украина     6:5 1 1 0 0 6-5 3
2 Польша   3:3
(7-6 пен)		   1 0 1 0 3-3 1
3 Испания   3:3
6-7 пен)		   1 0 0 1 3-3 0
4 Греция 5:6     1 0 0 1 5-6 0

Группа 2

Команда 1 2 3 4 И В ВО П М О
1 Португалия     10:5 1 1 0 0 10-5 3
2 Швейцария   4:0   1 1 0 0 4-0 3
3 Италия   0:4   1 0 0 1 0-4 0
4 Франция 5:10     1 0 0 1 5-10 0

В принципе, нам выгодна такая ситуация, ведь испанцы на старте остались без очков, а поляки набрали лишь один пункт. Ждем матч Украина - Польша, который стартует в субботу в 16:15 по киевскому времени, и вы же помните, что с поляками у нас особые счеты - именно поляки не пустили нас на Чемпионат Мира 2017 на Багамах, поэтому время вернуть долг!

Euro Beach Soccer League 2017
Этап # 2, Назаре, Португалия. 07-09.07.2017

Пятница, 07.07.2017

Греция 5:6 Украина (группа 1)
Италия 0:4 Швейцария (группа 2)
Испания 3:3 (6-7 пен) Польша (группа 1)
Португалия 10:5 Франция (группа 2)

Суббота, 08.07.2017

16:15 Украина - Польша (группа 1)
17:30 Италия - Франция (группа 2)
18:45 Испания - Греция (группа 1)
20:15 Португалия - Швейцария (группа 2)

Воскресенье, 09.07.2017

16:15 Греция - Польша (группа 1)
17:30 Франция - Швейцария
18:45 Украина - Испания (группа 1)
20:15 Италия - Португалия (группа 2)

Лев Галушко

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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