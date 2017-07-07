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Кальяри купил защитника Интера Андреолли

Игрок достался сардинцам бесплатно

  • 07.07.2017 23:28
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Кальяри объявил о приобретении защитника Марко Андреолли.

31-летний футболист подписал контракт сроком на два года с опцией продления на третий сезон, информирует официальный сайт сардинцев. Андреолли переехал в Кальяри на правах свободного агента, поскольку 30 июня истек срок его соглашения с Интером.

В прошлом сезоне футболист провел семь матчей в составе нерадзурри и записал на свой счет один точный удар.

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