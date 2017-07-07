Кальяри купил защитника Интера Андреолли

Господи, да новость не об этом! Матчи должны были быть в среду, так было заложено еще при жеребьё...

Мочить их надо это динамо в кубке

Хотя вру - в четыре же круга играем - может и +12 быть.

+6 у шахты уже есть

Им хоть 11 других футболистов наскрести. А то на играх с шахтером будет хохма когда тот 100%-но ...