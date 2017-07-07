Кальяри купил защитника Интера Андреолли

Кальяри объявил о приобретении защитника Марко Андреолли.
31-летний футболист подписал контракт сроком на два года с опцией продления на третий сезон, информирует официальный сайт сардинцев. Андреолли переехал в Кальяри на правах свободного агента, поскольку 30 июня истек срок его соглашения с Интером.
В прошлом сезоне футболист провел семь матчей в составе нерадзурри и записал на свой счет один точный удар.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.