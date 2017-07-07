Артем ФИЛИМОНОВ: «Тренер Пафоса лично интересовался мной»

Львівські «Карпати» та кіпрський «Пафос» домовились про річну оренду півзахисника Артема Філімонова.



«Хочу подякувати ФК «Карпати», почесному президенту Петру Петровичу Димінському, генеральному директору Юрію Михайловичу Дячуку-Ставицькому, а також виконавчому директору Даріо Друді за те, що не стали мені перешкоджати з орендою. Хочу сказати, що не маю ніяких претензій до клубу. Вдячний львівським уболівальникам, вони завжди підтримували нас та були поруч з командою» – каже Філімонов.



«Для мене це новий виклик та новий етап у моїй кар’єрі. Намагатимусь показати себе з кращої сторони та, сподіваюсь, що все складеться для мене позитивно. Хочу тільки підвищувати свою футбольну майстерність та отримувати якнайбільше ігрового часу».



«Чесно кажучи, ще не встиг добре познайомитись з тамтешнім чемпіонатом. Знаю, що на Кіпрі виступає багато португальців, іспанців, французів, тому не можна назвати рівень чемпіонату низьким. Починаю знайомство, перші враження – позитивні. Тренер «Пафосу» особисто зацікавився мною та хоче бачити у своєму складі. Думаю, що іноземний чемпіонат дозволить мені вирости та подивитись на себе по-іншому» – додав півзахисник.