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Артем ФИЛИМОНОВ: «Тренер Пафоса лично интересовался мной»

Хавбек «Карпат» попрощался с болельщиками

  • 07.07.2017 22:44
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Львівські «Карпати» та кіпрський «Пафос» домовились про річну оренду півзахисника Артема Філімонова.

«Хочу подякувати ФК «Карпати», почесному президенту Петру Петровичу Димінському, генеральному директору Юрію Михайловичу Дячуку-Ставицькому, а також виконавчому директору Даріо Друді за те, що не стали мені перешкоджати з орендою. Хочу сказати, що не маю ніяких претензій до клубу. Вдячний львівським уболівальникам, вони завжди підтримували нас та були поруч з командою» – каже Філімонов.

«Для мене це новий виклик та новий етап у моїй кар’єрі. Намагатимусь показати себе з кращої сторони та, сподіваюсь, що все складеться для мене позитивно. Хочу тільки підвищувати свою футбольну майстерність та отримувати якнайбільше ігрового часу».

«Чесно кажучи, ще не встиг добре познайомитись з тамтешнім чемпіонатом. Знаю, що на Кіпрі виступає багато португальців, іспанців, французів, тому не можна назвати рівень чемпіонату низьким. Починаю знайомство, перші враження – позитивні. Тренер «Пафосу» особисто зацікавився мною та хоче бачити у своєму складі. Думаю, що іноземний чемпіонат дозволить мені вирости та подивитись на себе по-іншому» – додав півзахисник.

Источник — ФК Карпаты

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