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ОФИЦИАЛЬНО: Трабзонспор купил у Милана Юрая Куцку

Словак продолжит карьеру в турецком клубе

  • 07.07.2017 22:31
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Getty Images
© Getty Images

Трабзонспор приобрел полузащитника Юрая Куцку, который до этого выступал в составе Милана.

По информации официального сайта турецкой команды, 30-летний хавбек успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. Предполагается, что Милан сумел выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.

Куцка переехал в Италию в 2011 году, став игроком Дженоа. Спустя четыре года словак облачился в футболку Милана.

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