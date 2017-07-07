ОФИЦИАЛЬНО: Трабзонспор купил у Милана Юрая Куцку

Трабзонспор приобрел полузащитника Юрая Куцку, который до этого выступал в составе Милана.
По информации официального сайта турецкой команды, 30-летний хавбек успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. Предполагается, что Милан сумел выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.
Куцка переехал в Италию в 2011 году, став игроком Дженоа. Спустя четыре года словак облачился в футболку Милана.
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