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Верес разгромил молодежную команду Карпат в спарринге

Ровенский клуб провел очередной контрольный матч

  • 07.07.2017 21:47
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«Верес» - «Карпаты» U-21 6:0
Голы: Степанюк, 7, Ищенко, 16, Западня, 18, игрок на просмотре, 23, Геннадий Пасич, 49, Морозенко, 83

«Верес»: Бандура, Борзенко, Ищенко, Симинин (Евгений Пасич), Западня (Геннадий Пасич), Котляр (Волошинович), Кучеров (игрок на просмотре), Карасюк, Степанюк (игрок на просмотре), игрок на просмотре (Морозенко), игрок на просмотре

Следующий спарринг Верес проведет в понедельник, 10 июля, против Волыни.

Источник — Sport.ua

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