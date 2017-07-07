Верес разгромил молодежную команду Карпат в спарринге

Перееминовуются? По Мбокони полностью согласен, только с Ярмолой это конспирология какая то, все ...

А может та трактовка символизирует вечный двигатель? Каждый видит что он хочет видеть. В Шахтере...

---Тот памятный год я помню хорошо и Барселоу и т.д.Тут вопросов нет и не должно быть.Но разве не...

---Ту трактовку я знаю так,как все тогда показывали какая сильная система МВД и ту трактовку ,как...

Какая ЛЕ? За ту ЛЕ нужно Динамо выставить. Если бы Динамо Валенсию не убрала, с Вильей, Сильвой, ...

У Копанки своих антирекордов хватает

В Африке и Америке тоже Динамо не забудь декомунизировать, аа заодно прочитай трактовку этого сло...