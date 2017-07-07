Верес разгромил молодежную команду Карпат в спарринге

«Верес» - «Карпаты» U-21 6:0
Голы: Степанюк, 7, Ищенко, 16, Западня, 18, игрок на просмотре, 23, Геннадий Пасич, 49, Морозенко, 83
«Верес»: Бандура, Борзенко, Ищенко, Симинин (Евгений Пасич), Западня (Геннадий Пасич), Котляр (Волошинович), Кучеров (игрок на просмотре), Карасюк, Степанюк (игрок на просмотре), игрок на просмотре (Морозенко), игрок на просмотре
Следующий спарринг Верес проведет в понедельник, 10 июля, против Волыни.
Источник — Sport.ua
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