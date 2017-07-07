Мариуполь арендовал Болбата

Футбольный клуб «Мариуполь» (бывший «Ильичевец») арендовал игрока сборной Украины Сергея Болбата, сообщил агент Вадим Шаблий.
Болбат два предыдущих сезона выступал на правах аренды в бельгийском «Локерене», а права на игрока принадлежат «Шахтеру».
Полузащитник арендован до конца сезона.
Источник — Sport.ua
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