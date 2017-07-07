Мариуполь арендовал Болбата

Аххахахха а потом этот чел WaDo , рассказывает что у него два ника

Я вашу игру пристойную с 1999 жду

Как-то скромно эта новость отражена, все-таки играл один из сильнейших клубов Европы.

Зачем ждать есть можно поржать уже сегодня? Но наверное у вас все сторого по расписанию, по рыжем...

О, вот и неадекватенко Вадо, по Диканьке скачет Гиде суперигра Копанки? Покажите. Как мн...

Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа ! ...

Конечно не пох. Нам уже 3 год чешут про вяликую игру вяликой Копанки. Гиде эта игра? Почему прячу...