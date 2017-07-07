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Мариуполь арендовал Болбата

Полузащитник сборной Украины продолжит карьеру в азовском клубе

  • 07.07.2017 21:34
  • 81 просмотров
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facebook.com/vadim.shabliy
© facebook.com/vadim.shabliy

Футбольный клуб «Мариуполь» (бывший «Ильичевец») арендовал игрока сборной Украины Сергея Болбата, сообщил агент Вадим Шаблий.

Болбат два предыдущих сезона выступал на правах аренды в бельгийском «Локерене», а права на игрока принадлежат «Шахтеру».

Полузащитник арендован до конца сезона.

Источник — Sport.ua

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