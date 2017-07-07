Умер 6-летний автор гола в ворота Челси

Юный фанат «Сандерленда» Брэдли Лоури, сплотивший вокруг себя болельщиков со всего мира, ушел из жизни в возрасте шести лет, проиграв борьбу с раком.Брэдли боролся со страшным заболеванием с 18-месячного возраста. В какой-то момент мальчику даже удалось одержать победу в этом неравном бою, но в июле 2016 рак вернулся, и доктора поставили ему диагноз — неизлечим.

Своей смелостью в борьбе с раком, своей страстью к футболу и не покидавшей лицо улыбкой Лоури тронул сердца миллионов со всего мира. Брэдли попробовал себя в роли маскота на матчах «Сандерленда» и сборной Англии, а также подружился с нападающим Джермейном Дефо.

Брэдли даже называл Джермейна своим лучшим другом, а Дефо в свою очередь часто навещал Лоури в госпитале в периоды, когда болезнь обострялась.

И вот сегодня родители Брэдли подтвердили, что нейробластома взяла верх над их сыном. Лоури умер в госпитале в окружении своих родителей.

«Мой смелый мальчик сегодня отправился к ангелам. Он был нашим маленьким супергероем и дал настоящий бой, но где-то он оказался нужнее. У нас нет слов, чтобы передать, насколько мы сломлены», — гласит заявление родителей в социальных сетях.