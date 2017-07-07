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Шахтер проиграл Шарлеруа в спарринге

«Горняки» дважды пропустили во втором тайме

  • 07.07.2017 20:12
  • 2562 просмотров
  • 27 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

7 июля «горняки» провели заключительный спарринг летнего межсезонья.

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Шарлеруа» (Шарлеруа, Бельгия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 Полле (48), 0:2 Бенавенте (76)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 67), Марлос, Тайсон (Алан Патрик, 81), Бернард (Дентиньо, 71), Феррейра (Бланко Лещук, 81)
«Шарлеруа»: Пеннето, Маринос (Мата, 46), Мартос (к) (Селестин, 46), Десолей (Зайков, 46), Нурио (Буленже, 46), Люкбакио (Стеванс, 46), Хендрикс (Родес, 61), Саглык (Ремакле, 46), Баби (Бенавенте, 46), Резаи (Фалл, 46), Бедиа (Полле, 46)

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    adektenko
      adektenko, 07.07.2017 21:24
    0
    Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа !
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    serge1234
    online
      serge1234, 07.07.2017 21:27
    -1
    adektenko, 07.07.2017 21:24
    Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа !
    О, вот и неадекватенко Вадо, по Диканьке скачет Гиде суперигра Копанки? Покажите. Как много свисту, радости, но пока только просыры Янг Бойсам, Сельтам и 0:7 от Баварии. Погудим?
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    VAD
    online
    VAD, 07.07.2017 21:27
    -1
    adektenko, 07.07.2017 21:24
    Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа !
    Зачем ждать есть можно поржать уже сегодня? Но наверное у вас все сторого по расписанию, по рыжему гудку! )
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 07.07.2017 21:34
    -1
    Как-то скромно эта новость отражена, все-таки играл один из сильнейших клубов Европы.
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    Ak228
      Ak228, 07.07.2017 21:38
    -2
    serge1234, 07.07.2017 21:22
    Ak228, 07.07.2017 21:14
    Вась, тебе не пох. какая игра!?

    Конечно не пох. Нам уже 3 год чешут про вяликую игру вяликой Копанки. Гиде эта игра? Почему прячут? Это ж наш вяликий клуб, гордость усего Бамбасса и я прям горжусь, вот только не пойму чем. Вылетом в 1/16 ЛЕ? Но это правосеки сглазили. Просыром Янг Бойз? Но это ж биндеры перескакали Покажите нам эту супер игру.
    Я вашу игру пристойную с 1999 жду
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 07.07.2017 21:39
    +1
    adektenko, 07.07.2017 21:24
    Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа !

    Аххахахха а потом этот чел WaDo , рассказывает что у него два ника
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    serge1234
    online
      serge1234, 07.07.2017 21:41
    0
    Ak228, 07.07.2017 21:38

    Я вашу игру пристойную с 1999 жду
    Такую игру, как Динамо в 1999, а до этого в 1975-77, 1985-87 Копанки не показывала НИКОГДА. И не покажет. Этого можно ждать вечно.
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