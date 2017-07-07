Шахтер проиграл Шарлеруа в спарринге

7 июля «горняки» провели заключительный спарринг летнего межсезонья.
«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Шарлеруа» (Шарлеруа, Бельгия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 Полле (48), 0:2 Бенавенте (76)
«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 67), Марлос, Тайсон (Алан Патрик, 81), Бернард (Дентиньо, 71), Феррейра (Бланко Лещук, 81)
«Шарлеруа»: Пеннето, Маринос (Мата, 46), Мартос (к) (Селестин, 46), Десолей (Зайков, 46), Нурио (Буленже, 46), Люкбакио (Стеванс, 46), Хендрикс (Родес, 61), Саглык (Ремакле, 46), Баби (Бенавенте, 46), Резаи (Фалл, 46), Бедиа (Полле, 46)
Источник — ФК Шахтер
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Вась, тебе не пох. какая игра!?
Конечно не пох. Нам уже 3 год чешут про вяликую игру вяликой Копанки. Гиде эта игра? Почему прячут? Это ж наш вяликий клуб, гордость усего Бамбасса и я прям горжусь, вот только не пойму чем. Вылетом в 1/16 ЛЕ? Но это правосеки сглазили. Просыром Янг Бойз? Но это ж биндеры перескакали Покажите нам эту супер игру.
Аххахахха а потом этот чел WaDo , рассказывает что у него два ника
Я вашу игру пристойную с 1999 жду
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