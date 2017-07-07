Шахтер проиграл Шарлеруа в спарринге

Такую игру, как Динамо в 1999, а до этого в 1975-77, 1985-87 Копанки не показывала НИКОГДА. И не ...

Аххахахха а потом этот чел WaDo , рассказывает что у него два ника

Я вашу игру пристойную с 1999 жду

Как-то скромно эта новость отражена, все-таки играл один из сильнейших клубов Европы.

Зачем ждать есть можно поржать уже сегодня? Но наверное у вас все сторого по расписанию, по рыжем...

О, вот и неадекватенко Вадо, по Диканьке скачет Гиде суперигра Копанки? Покажите. Как мн...

Как же мало дурачкам (болелам ДК) для счастья надо ! Посмеемся вместе 15 числа ! ...