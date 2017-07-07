Олимпик завершает харьковский сбор

В пятницу, 7 июля, в расписании «Олимпика» значилась только утренняя тренировка. Она стала заключительной в ходе учебно-тренировочного сбора на базе ФК «Металлист». Вечером в планах команды получение биометрических загранпаспортов, а также индивидуальная работа.
Утреннее занятие включало в себя упражнения на координацию, работу с мячом на скорости и контроль мяча. Кроме того, ребята отрабатывали игру один в один, в которой не без успеха принимал участие один из тренеров – Алексей Змиевский.
Отметим, что завтра в 11:00 на базе ФК «Металлист» дончане проведут свой заключительный спарринг против «Гелиоса», после чего возьмут курс на Киев, где будут готовиться непосредственно к стартовому матчу нового чемпионата против «Александрии».
Источник — ФК Олимпик
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