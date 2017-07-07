Олимпик завершает харьковский сбор

Джорджі банально не вистачило класу щоб виграти вирішальні м'ячі проти сильнішого опонента. Банал...

Мда. Все-таки Остапенко. Это при том, что в середине обоих сетов Джорджи вела с брейком, а во вто...

молодец с победой!но когда начинаешь проигрывать начинаешь суетиться, учись контролировать темп и...

Все, Остап виграла

Щось Джорджі зовсім розвалилась: із 5-2 по геймах Остапенко виграла 4 підряд геймі і зараз подає ...