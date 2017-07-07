ФОТО ДНЯ: Металлист 1925 представил новую эмблему

«Металлист 1925» представил общественности новую клубную эмблему, с которой харьковчане будут выступать в новом сезоне во Второй лиге.
Источник — ФК Металлист 1925
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«Металлист 1925» представил общественности новую клубную эмблему, с которой харьковчане будут выступать в новом сезоне во Второй лиге.
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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