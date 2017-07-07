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ФОТО ДНЯ: Металлист 1925 представил новую эмблему

Харьковчане провели редизайн клубной эмблемы

  • 07.07.2017 19:34
  • 895 просмотров
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metalist1925.com
© metalist1925.com

«Металлист 1925» представил общественности новую клубную эмблему, с которой харьковчане будут выступать в новом сезоне во Второй лиге.

Источник — ФК Металлист 1925

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