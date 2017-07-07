Аталанта купила игрока бельгийской молодежки

Аталанта объявила о приобретении футболиста молодежной сборной Бельгии Тимоти Кастаня.
21-летний фланговый защитник прибыл из Генка, успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт со своей новой командой. Он призван заменить ушедшего в Милан защитника Андреа Конти. В прошлом сезоне Кастань провел 17 матчей за Генк и отметился двумя результативными ударами.
Изначально, Аталанта планировала подписать защитника Гента Томаса Фокета, но отказалась от этой идеи после того, как у футболиста были обнаружены проблемы с сердцем во время
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