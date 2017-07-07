Милетий БАЛЬЧОС: «Согласен, что риск для игр в Мариуполе присутствует»

Экс-президент ПФЛ Милетий Бальчос поделился относительно решений принятых Конгрессом ФФУ, сравнил готовность «Десны» и «Вереса» к Премьер-лиге, а также рассказал, нужно ли ехать «Динамо» и «Карпатам» играть в Мариуполь.



— Вы хорошо знаете положение клубов первой лиги. Почему «Десна» не смогла пройти аттестацию?

— Насколько помню, к черниговскому клубу ранее были вопросы в процессе аттестования. Но они не были на уровне требований в связи и с повышением в классе. «Десна» аттестовалась как клуб первой лиги, но и тогда проблемой был финансовый критерий. Все остальное было в норме для первой лиги. Что касается «Вереса», то он исчез с футбольной карты и потом появился снова. Самый проблемный вопрос в клубе на протяжении последних десятилетий — полное несоответствие критериям аттестования спортивной инфраструктуры. Не знаю, почему, когда вновь создавался клуб, в первую очередь не поставили вопрос о строительстве учебно-тренировочной базы и полной реконструкции или строительстве стадиона. Даже новое тренировочное поле в Ровно не было построено. Да, там хорошо поставлена маркетинговая работа, есть спонсоры. Все усилия были направлены на выход в Премьер-лигу, а о спортивной инфраструктуре никто не думал.



Если говорить опять же о «Десне», читая информацию в прессе, комментарии руководителей ФФУ, в частности Александра Бандурко, я был удивлен, что в клубе была настолько запущена работа по подготовке к аттестованию. По большому счету, ни «Десна», ни «Верес» не готовы к участию в соревнованиях в Премьер-лиге, а «Верес» по спортивному, инфраструктурному критерию не готов и к первой лиге. Есть такая практика — гарантийные письма. Как показывает опыт — гарантийные письма такими и остаются, а на деле ничего не происходит. Но, повторюсь, «Десна» в плане спортивной инфраструктуры идет намного впереди «Вереса». Не думаю, что члены Комитета по аттестации поступили правильно, не пустив «Десну» в Премьер-лигу. Если шли на нарушение спортивного принципа, то приняли бы уже «Гелиос», у которого великолепный стадион, хорошая тренировочная база. Даже резервная арена есть. Финансовая ситуация прочная и аттестование клуб всегда проходил без вопросов. Складывается впечатление, что ФФУ сама себе создает проблемы и вызывает к себе ненужный негатив. Возможно, этот опыт подтолкнет президента федерации к тому, чтобы пересмотреть систему управления с точки зрения более глубокого анализа перед принятием решений, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Ведь в данном случае Комитет по аттестации загнал себя в тупик. Если не знаешь, как поступить — поступай по закону. Есть Устав, есть Регламент и там все расписано. Главное теперь, чтобы эти ошибки не повторялись. Вопросами аттестования клубов должны заниматься авторитетные профессионалы высокого уровня, тогда ФФУ краснеть не придется за свои ошибки.



И короткая ремарка. Вызывает, мягко говоря, удивление нейтральная позиция президента ПФЛ в процессе решения судьбы ФК «Десна». Уставная обязанность президента ПФЛ отстаивать интересы клубов на всех уровнях управления в футболе и перед государственными структурами. К сожалению, никто не услышал и не увидел каких-то слов или действий Сергея Макарова в поддержку «Десны». На этом фоне заслуживает всяческой поддержки президент "Ингульца«Поворознюк, который на Конференции лиги внес предложение клубам объединиться, чтобы сообща выступить в поддержку «Десны» и требовать от ФФУ соблюсти спортивный принцип и дать шанс черниговщине быть представленной в УПЛ.



— Обосновано ли желание «Динамо» и «Карпат» не ехать играть в Мариуполь?

— Вопросы безопасности — это всегда серьезно. Как человек, который не понаслышке знает, что такое боевые действия, согласен с теми СМИ, которые пишут, что риск присутствует. Приведу пример из своей практики, как президента ПФЛ. Когда только начиналась оккупация Крыма, я ездил туда, чтобы решать проблему проезда команд на календарные матчи в Армянск. Вопросы безопасности были оговорены на всех уровнях: погранслужба, клуб «Титан», органы правопорядка, представители воинских подразделений в Армянске дали гарантии безопасности проезда и пребывания команд в Армянске. С проездом «Нефтяника» из Ахтырки и участия в матче проблем не было — все договоренности были выполнены и клуб претензий не предъявил. А вот тернопольская «Нива» попала в небольшую переделку. На пограничном блок-посту кто-то из российских бойцов выстрелил из автомата в землю. Конечно, в команде возникла паника. Как видите, даже при отработанном механизме обеспечения безопасности могут быть инциденты, все просчитать в таких случаях практически невозможно, особенно если в процессе присутствуют оккупанты.



В принципе, есть вариант, который поможет выиграть время в решении этого вопроса. Это связано с интересами национальной сборной. После матча «Мариуполь» — «Динамо» как раз намечаются важнейшие два матча сборной Украины. В Мариуполь киевляне, где много сборников, самолетом не полетят. Будет длительный переезд автобусом. А это дополнительная и не нужная морально-психологическая нагрузка для футболистов в преддверии матча национальной сборной команды. Аналогичная ситуация с переездом будет у «Карпат». Возможно, стоит сделать матчи первого круга домашними для «Динамо» и «Карпат», а поединки второго круга запланировать как выездные и за это время прийти к правильному окончательному решению, которое поставит всех в равные условия.



Задолго до окончания сезона было очевидно, что «Мариуполь» выходит в Премьер-лигу, поэтому ФФУ нужно было заранее заняться вопросом безопасности — в сотрудничестве со всеми сторонами, ответственными за обеспечение безопасности матчей, а также МВД, СБУ, МО Украины просчитать и спрогнозировать все возможные риски и разработать вменяемую стратегию действий.



А сейчас не знаю, убедит ли кто-то «Карпаты» или «Динамо», авозможно и другие клубыехать туда. Вряд ли поможет заявление Павелко, что он готов в автобусе с командами ездить.