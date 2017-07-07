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Запорожский Металлург подписал двух игроков

Довбыш и Черников пополнили ряды запорожцев

  • 07.07.2017 19:08
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Запорожский «Металлург» оформил отношения с двумя новыми футболистами — Станислав Довбышем и Алексеем Черниковым.

18-летний Довбыш — воспитанник симферопольского УОР. Весной 2016 года он значился в заявке херсонского «Кристалла», однако во Второй лиге тогда так и не дебютировал, ограничившись выступлениями за вторую команду клуба.

27-летний Черников до недавних пор играл в чемпионате Запорожской области за «Таврию» из Новониколаевки.

В первом предварительном раунде Кубка Украины 9 июля «Металлург» примет в Запорожье житомирское «Полесье».

Источник — MatchDay

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