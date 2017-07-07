Запорожский Металлург подписал двух игроков

Запорожский «Металлург» оформил отношения с двумя новыми футболистами — Станислав Довбышем и Алексеем Черниковым.
18-летний Довбыш — воспитанник симферопольского УОР. Весной 2016 года он значился в заявке херсонского «Кристалла», однако во Второй лиге тогда так и не дебютировал, ограничившись выступлениями за вторую команду клуба.
27-летний Черников до недавних пор играл в чемпионате Запорожской области за «Таврию» из Новониколаевки.
В первом предварительном раунде Кубка Украины 9 июля «Металлург» примет в Запорожье житомирское «Полесье».
Источник — MatchDay
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