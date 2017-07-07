Карпати віддали Філімонова в аренду кіпрському клубу

23-річний український півзахисник «зелено-білих» наступний рік на правах оренди проведе у команді з Кіпру «Пафос».



Нагадаємо, що Артем Філімонов перейшов у «Карпати» під час зимового міжсезоння. Попереднім клубом футболіста був одеський «Чорноморець», а Філімонов носив звання капітана команди.



У сезоні, що минув за львівські «Карпати» Артем Філімонов зіграв 8 матчів. До того ж, майже у всіх поєдинках гравець виходив на поле з перших хвилин.