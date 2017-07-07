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Сергей МОХНИК: «Талантливая молодежь в Украине есть»

Функционер «Динамо» - о победе киевлян в детских турнирах

  • 07.07.2017 18:42
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Заместитель генерального директора ФК «Динамо» Киев Сергей Мохник рассказал о работе детско-юношеских команд клуба и успехах, которые были ими достигнуты: завоевание первых мест во всех возрастах чемпионатов Украины — от U-14 до U-21.

— В первую очередь, успехи ко всем нашим командам пришли благодаря кропотливой работе тренерского штаба и персонала, включая врачей и массажистов. Благодаря великолепным условиям для подготовки, созданным руководством клуба — прекрасные поля, экипировка, транспорт, питание, проживание и многое другое. Многие ребята в ДЮФШ получают стипендии, с некоторыми подписаны контракты. Игроки и тренеры имеют полую поддержку со стороны президента клуба Игоря Суркиса, окутаны заботой, получив возможность всецело сосредоточиться на совершенствовании футбольного мастерства и достижении успехов

— Ранее главными конкурентами команд «Динамо» в ДЮФЛУ были сверстники «Шахтера», теперь же ярко выступили «УФК-Карпаты». Расстановка сил в детско-юношеском футболе меняется?
— «Динамо» с уважением относится ко всем соперникам, поэтому никого не хочу возносить или, наоборот, опускать. Тем более, ситуация в детско-юношеском футболе много более подвержена изменениям, нежели в профессиональном. Сегодня на высоком уровне работают львовские школы, «Шахтер». К сожалению, определенные проблемы испытывают «Днепр» и «Металлист». Есть и другие команды, например запорожский «Металлург» обыграл «Динамо» в групповом турнире чемпионата U-16, но в финале мы взяли реванш. Талантливая молодежь в Украине есть, и это самое главное. «Динамо» ко всем школам относится с уважением, при этом не собираясь почивать на лаврах. Через неделю стартует чемпионат U-21, в начале августа U-19. Начинается новый футбольный сезон, в котором вновь нужно доказывать свое превосходство. Иначе в футболе быть не может.

— В старших возрастных группах ДЮФШ «Динамо» коренных киевлян меньше половины, остальные игроки приехали со всей Украины. Это плоды работы селекционной группы?
— В «Динамо» во все времена стремились приехать лучшие молодые игроки со всей Украины. Это нормально, для них в Киеве клуб создает все условия для дальнейшего прогресса. В то же время не забываем, что «Динамо» работает не только на честь клуба, но и на весь футбол Украины. Основы сборных страны игроков 1999-2001 годов рождения составляют наши воспитанники и клуб горд за их успехи в сине-желтой форме.

— Главный вопрос — как победы на юношеском и молодежном уровне трансформировать в успехи первой команды?
— Посмотрите, в минувшем сезоне в «Динамо» заиграли трое своих воспитанников — Шепелев, Цыганков и Беседин. Кроме них, сейчас на сборе в Австрии «стучатся» в двери первой команды Михайличенко, Тымчик и другие. Сегодня политика клуба благосклонна к молодым игрокам, есть внимание со стороны президента и главного тренера. У каждого есть шанс проявить себя и одновременно создаются все условия для роста. К примеру, Александр Хацкевич, несмотря на высокую занятость на сборе в Австрии, едва ли не ежедневно на связи с Киевом, в курсе всех дел молодежной команды, их подготовки к сезону и проведения контрольных встреч. В «Динамо» делают все возможное, чтобы в предстоящем сезоне победить в чемпионате и Кубке Украины, квалифицироваться и достойно выступить в Лиге чемпионов. Будем и впредь стараться соответствовать высокой марке «Динамо» Киев.

Источник — ФК Динамо Киев

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