Самолет тульского Арсенала совершил аварийную посадку в Вене

Самолет с футболистами тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку в Вене.
– Мы с командой находимся в Вене, ждем резервный борт, разместились в гостинице. Неприятный момент, но, слава богу, ничего страшного не случилось. Взлетели из Клагенфурта и птица попала в двигатель, ждем допборт, – отметил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.
Напомним, что 7 июля завершился предсезонный сбор туляков в Австрии.
Источник — Р-Спорт
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