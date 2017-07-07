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Самолет тульского Арсенала совершил аварийную посадку в Вене

Российский клуб попал в неприятную ситуацию

  • 07.07.2017 18:27
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Самолет тульского Арсенала совершил аварийную посадку в Вене

 

Самолет с футболистами тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку в Вене.

– Мы с командой находимся в Вене, ждем резервный борт, разместились в гостинице. Неприятный момент, но, слава богу, ничего страшного не случилось. Взлетели из Клагенфурта и птица попала в двигатель, ждем допборт, – отметил генеральный директор футбольного клуба Дмитрий Балашов.

Напомним, что 7 июля завершился предсезонный сбор туляков в Австрии.

Источник — Р-Спорт

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