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Шахтер проведет спарринг с Шарлеруа

«Горняки» встретятся с бельгийцами

  • 07.07.2017 17:32
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

7 июля «горняки» проведут заключительный матч на немецком сборе. Соперником подопечных Паулу Фонсеки станет «Шарлеруа».

Клуб из одноименного города в валлонской части Бельгии основан в 1904 году и до сих пор не завоевал ни одного серьезного трофея, хотя трижды был близок к этому. В сезоне – 1968/69 оппонент «горняков» финишировал в чемпионате вторым с отставанием в пять очков от льежского «Стандарда», а в 1970-е и 1990-е годы по разу выходил в финал Кубка Бельгии.

Сегодня «Шарлеруа» стабильно выступает в Лиге Жюпиле. Команда Фелиса Маззу весьма успешно провела сезон – 2016/17, завершив его на 6-м месте, а в плей-офф поднявшись еще на одну строчку.

Бельгийцы играют в полосатой черной-белой форме и носят прозвище «зебры». Домашняя арена – «Стад дю Пеи», в 2000 году принимавшая матчи чемпионата Европы.

Чуть более десяти лет назад в составе «Шарлеруа» выступал экс-футболист сборной Украины Сергей Серебренников. Также интересно, что в сезоне – 2015/16 луганская «Заря» прошла «зебр» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, одержав верх в обоих противостояниях – 2:0 и 3:0.

Спарринг «Шахтер» – «Шарлеруа» начнется в 18:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

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