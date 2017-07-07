ПАНКОВ: «Для хейтеров Милевского – Артема не выгоняли из Тосно»

Известный футбольный менеджер Александр Панков, который занимается делами нападающего Артема Милевского, прокомментировал его переход в брестское «Динамо».



— Переезд Артема в Брест стал для многих неожиданным. Как происходили события, связанные с этим трансфером?

— Для меня контакты с «Динамо» с учетом амбиций этой команды не были очень большой неожиданностью. Нами заинтересовались где-то недели полторы-две назад. Мы быстро провели переговоры, встретились с руководством и услышали позицию клуба. Не забывайте, что брестское «Динамо» — очень амбициозный проект, сюда пришло амбициозное руководство, ставятся максимальные задачи. Немаловажный для нас с Артемом факт был и в том, что команда в этом сезоне выиграла Кубок Беларуси и сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы.



— Возможно появление Милевского в матче ЛЕ 13 июля против австрийского «Альтаха»?

— Должны успеть заявить Артема, ведь из «Тосно» документы все уже пришли. Сейчас максимум усилий направляем именно на этот вопрос.



— «Динамо» не очень хорошо стартовало в чемпионате Беларуси — пока только 10-е место.

— Но это только начало, да и разница баллов между командами небольшая. Сейчас Милевскому надо наиграть связи в команде. В результате серьезной трансферной политики в Брест приехали известные футболисты — Веретило и Премудров из минского «Динамо», нападающий Нивалдо из «Гомеля». Идут разговоры, что еще один известный белорусский футболист — Нехайчик — может переехать в Брест. Создается серьезная команда с задачами, а это нас с Артемом и интересовало.



— Какая была тогда причина ухода Милевского из «Тосно»?

— Повторюсь для всех хейтеров Милевского — Артема никто не выгонял из «Тосно». У него был контракт до лета 2018 года. Он очень здорово выглядел на сборах в Словении, в игре против «Вардара» вышел и сделал голевую передачу, выиграли 1:0. Инициатором перехода были мы — Артему важно играть и иметь постоянную практику. После предложения и встречи с «Динамо» мы попросили руководство «Тосно» и главного тренера Дмитрия Парфенова отпустить его. В итоге тут был найден компромисс.



— Кроме «Динамо» были другие варианты?

— Да, из российской премьер-лиги, по два предложения из Греции и Кипра. Я считаю, что мы сделали правильный выбор. Артем давно хотел вернуться в Беларусь. У него отец из Брестской области, живет рядом и точно побывает на матчах сына. Мы взяли в «Динамо» 32-й номер — он в 32 года вернулся домой. Поверьте, Брест будет на слуху, там очень большие амбиции и цели.



— А точнее?

— Например, знаю, что запланирована и идет работа по организации спаррингов с очень сильными командами, в том числе с киевским «Динамо». В клубе много креативных идей, они постараются удивить футбольный мир. Мне, во всяком случае, так показалось.