Карпаты не могут заявить новичков из-за ситуации с трансферным баном

5 июля Карпаты подали заявку на сезон-2017/18, однако в списке заявленных игроков на официальном сайте УПЛ отсутствуют новички клуба.



5 июля Карпаты отправили заявку на новый сезон, однако УПЛ не стала регистрировать новых игроков клуба, не называя причины. Еще в середине мая КДК ФФУ приняло решение о бессрочном трансферном бане Карпат по причине задолженности перед бывшим игроком клуба Владимиром Гудымой, но дальше ситуация приобрела неожиданный поворот.



Карпаты не считают трансферным бан легитимным, предъявляя в качестве доказательства решение суда общей юрисдикции, который запретил ФФУ выносить любые решения по данному вопросу до рассмотрения дела по сути. Клуб считает, что ФФУ должна руководствоваться этим решением суда и разрешить клубу регистрацию новых исполнителей.



Тем не менее, за неделю до старта сезона УПЛ не зарегистрировала новичков Карпат, в числе которых ранее объявленные Федерико Перейра, Юрий Ткачук, Роман Дебелко и Марио Аркес. В то же время, в числе заявленных игроков присутствует Виктор Хомченко, которого клуб выставил на трансфер.