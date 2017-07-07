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Карпаты не могут заявить новичков из-за ситуации с трансферным баном

УПЛ не заявила новичков из списка львовского клуба

  • 07.07.2017 17:19
  • 771 просмотров
  • 4 комментария
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Юрий Ткачук
© Юрий Ткачук

5 июля Карпаты подали заявку на сезон-2017/18, однако в списке заявленных игроков на официальном сайте УПЛ отсутствуют новички клуба.

5 июля Карпаты отправили заявку на новый сезон, однако УПЛ не стала регистрировать новых игроков клуба, не называя причины. Еще в середине мая КДК ФФУ приняло решение о бессрочном трансферном бане Карпат по причине задолженности перед бывшим игроком клуба Владимиром Гудымой, но дальше ситуация приобрела неожиданный поворот.

Карпаты не считают трансферным бан легитимным, предъявляя в качестве доказательства решение суда общей юрисдикции, который запретил ФФУ выносить любые решения по данному вопросу до рассмотрения дела по сути. Клуб считает, что ФФУ должна руководствоваться этим решением суда и разрешить клубу регистрацию новых исполнителей.

Тем не менее, за неделю до старта сезона УПЛ не зарегистрировала новичков Карпат, в числе которых ранее объявленные Федерико Перейра, Юрий Ткачук, Роман Дебелко и Марио Аркес. В то же время, в числе заявленных игроков присутствует Виктор Хомченко, которого клуб выставил на трансфер.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Илья Лычагин
      Илья Лычагин, 07.07.2017 17:37
    -1
    как же бесят Карпаты! Каждый год всплывает какое то говно с ними !!!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 07.07.2017 17:51
    0
    класно телеканал ZIK, власником якого є Д.П.П дав Саакашвілі ефір для його щотижневої програми і тут почалося... земля для відновлювального центру позови у суд, кдк бан і т.д, нічого не міняється. або ти з владою в одній упряжці. або маски шоу. ДІСТАЛИ
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    Barlowold
      Barlowold, 07.07.2017 18:13
    0
    PatriotUA, 07.07.2017 17:51
    класно телеканал ZIK, власником якого є Д.П.П дав Саакашвілі ефір для його щотижневої програми і тут почалося... земля для відновлювального центру позови у суд, кдк бан і т.д, нічого не міняється. або ти з владою в одній упряжці. або маски шоу. ДІСТАЛИ
    так может просто нужно Гудыме его зп отдать и ничего не будет?
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    Melitopol_Rus
      Melitopol_Rus, 07.07.2017 18:15
    -3
    PatriotUA, 07.07.2017 17:51
    класно телеканал ZIK, власником якого є Д.П.П дав Саакашвілі ефір для його щотижневої програми і тут почалося... земля для відновлювального центру позови у суд, кдк бан і т.д, нічого не міняється. або ти з владою в одній упряжці. або маски шоу. ДІСТАЛИ
    Так этож ты скакал и мычал на майдане, типа ми не рабы, рабы не ми, а оно воно как вышло, Михалыч.
    Кстати, мусор когда за собой уберете, рогули немытые.
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