Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хаддерсфилд купил защитника сборной Дании

Матиас Йоргенсен укрепил ряды новичка УПЛ

  • 07.07.2017 16:49
  • 89 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Хаддерсфилд купил защитника сборной Дании

«Хаддерсфилд» объявил о приобретении центрального защитника «Копенгагена» и сборной Дании Матиаса Йоргенсена. Сумма сделки не разглашается.

27-летний датчанин по прозвищу Занка заключил с «терьерами» контракт на три года и стал уже восьмым новичком команды Дэвида Вагнера за семь последних дней. В составе «Копенгагена» Йоргенсен по пять раз выигрывал датский чемпионат и Кубок Дании.

Также Матиасу довелось выступать в Голландии за ПСВ. Наконец, за плечами у Матиаса более 50 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также 11 поединков за сборную своей страны.

«Матиас — очередное очень хорошее приобретение для нашего клуба, готовящегося к своему первому сезону в Премьер-Лиге. Он совершенный защитник с огромным опытом, и он был успешен в каждой лиге, где ему довелось выступать», — сообщил Вагнер.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.