Хаддерсфилд купил защитника сборной Дании

«Хаддерсфилд» объявил о приобретении центрального защитника «Копенгагена» и сборной Дании Матиаса Йоргенсена. Сумма сделки не разглашается.



27-летний датчанин по прозвищу Занка заключил с «терьерами» контракт на три года и стал уже восьмым новичком команды Дэвида Вагнера за семь последних дней. В составе «Копенгагена» Йоргенсен по пять раз выигрывал датский чемпионат и Кубок Дании.



Также Матиасу довелось выступать в Голландии за ПСВ. Наконец, за плечами у Матиаса более 50 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также 11 поединков за сборную своей страны.



«Матиас — очередное очень хорошее приобретение для нашего клуба, готовящегося к своему первому сезону в Премьер-Лиге. Он совершенный защитник с огромным опытом, и он был успешен в каждой лиге, где ему довелось выступать», — сообщил Вагнер.