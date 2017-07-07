Верес объявил о назначении нового генерального директора

У Винниках, де проводить передсезонні збори футбольна команда Народного Клубу «Верес», відбулись загальні збори засновників ТОВ «Футбольний клуб «Верес-Рівне».

Як повідомлялось раніше, після відставки Ігоря Дедишина, виконуючим обов`язки гендиректора було призначено Андрія Паньківа. Нині ж, на загальних зборах, було прийнято рішення про призначення Андрія Паньківа генеральним директором ТОВ «Футбольний клуб «Верес-Рівне». Новий генеральний директор розповів про своє бачення розвитку команди у сезоні 2017-2018 років.

- Наше завдання створити боєздатний колектив і забезпечити умови, за яких «Верес» може виконати поставлене завдання виходу в першу шістку. Упевнений, що ми виправдаємо сподівання партнерів та уболівальників Народного клубу «Верес». Наш клуб вже став унікальним явищем в українському футболі. І я бачу своїм завданням продовжити яскравий і переможний шлях «Вереса» на радість уболівальників і на гордість членів Народного Клубу, - сказав Андрій Паньків.