Месси заплатит 250 тысяч вместо 21 месяца тюрьмы

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси удалось убедить испанское правосудие в том, чтобы заменить тюремное заключение на штраф.
Аргентинец заплатит 250 тысяч евро штрафа, по 400 евро за каждый день срока, к которому Месси был приговорен ранее.
Таким образом, вместо 21 месяца тюрьмы Лионель Месси заплатит 250 тысяч.
Источник — Sport.ua
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