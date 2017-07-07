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Месси заплатит 250 тысяч вместо 21 месяца тюрьмы

Аргентинец добился отмены тюремного заключения

  • 07.07.2017 16:37
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Getty Images
© Getty Images

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси удалось убедить испанское правосудие в том, чтобы заменить тюремное заключение на штраф.

Аргентинец заплатит 250 тысяч евро штрафа, по 400 евро за каждый день срока, к которому Месси был приговорен ранее.

Таким образом, вместо 21 месяца тюрьмы Лионель Месси заплатит 250 тысяч.

Источник — Sport.ua

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