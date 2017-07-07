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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Потихоньку начали рассчитываться с долгами»

Старожил «Ворсклы» - о последних новостях из стана клуба

  • 07.07.2017 16:29
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СЭ в Украине
© СЭ в Украине

Старожил «Ворсклы» рассказал о делах команды и поделился мыслями о задачах на предстоящий сезон.

За более чем двадцатилетнюю историю выступлений «Ворскла» уже успела оставить след в украинской футбольной элите, приобретя репутацию неуступчивого середнячка.

Были и чемпионаты, которые вызывают по сей день ностальгию у полтавских болельщиков. Как, например, 1996/97, в котором бело-зеленые единственный раз в своей биографии завоевали бронзовые награды. Вспоминаются и еврокубковые сезоны в период работы в Полтаве Николая Павлова.

В составе тогдашней «Ворсклы» выступал молодой Чеснаков, который ныне является капитаном команды. Он один из немногих, кто остался в коллективе с той поры. Стало быть, ему есть с чем сравнивать.

- В «Ворскле» вы один из могикан. Помните, как в нее попали?
- Была такая команда - «Молодь». Создана она в Полтаве на базе первого интерната. После 11-го класса, в 2006-м году, я попал в дубль «Ворсклы». С тех пор в этом клубе и играю.

- Неужели за это время не было заманчивых предложений из других клубов?
- Этот вопрос мне уже не раз задавали. Слухи и досужие разговоры по поводу возможных вариантов были, а вот конкретики - нет. Возможно, в клуб насчет меня обращались, но чтобы лично - такого не было.

- До вас долгое время капитаном команды был албанский легионер Арменд Даллку. С ним связь поддерживаете?
- Ну, конечно! Часто списываемся с ним, созваниваемся. А не так давно поздравлял его с днем рождения (16 июня - Прим. В.К.).

- Как считаете, кто из легионеров, помимо Даллку, проявил себя в «Ворскле» наиболее ярко?
- Йован Маркоски. С ним мы, кстати, тоже постоянно контактируем. Он и Даллку, на мой взгляд, два лучших иностранных футболиста из числа тех, кто играл в «Ворскле». Во всяком случае, в период моих выступлений.

- С иностранными футболистами часто случаются разные казусы. Что-то подобное вам запомнилось?
- Много всяких забавных и веселых ситуаций бывало, всех сразу и не вспомнишь. Одна из них как раз связана с Даллку и его соотечественником Дебатиком Цурри. Было это давно, еще в самом начале их пребывания в «Ворскле». Вскоре после приезда этих легионеров в Полтаву у нашей команды была тренировка на клубной базе в Марках. А они об этом забыли. Сидели в одном из городских кафе, пили кофе. Им звонят: «Быстрее на базу - у нас тренировка начинается!». Оба еще толком на нашем языке разговаривать не умели. Примчались на базу и на своем кричат: «Гума, гума!». Мол, колесо спустило.

- Многие считают, что в минувшем сезоне «Ворскла» выступила явно ниже своих возможностей. Что, по-вашему, помешало войти в первую шестерку?
- Согласен, выступили не так, как могли бы. Мы сами ставили перед собой цель попасть в компанию лучших, но нас подкосила домашняя игра с «Олимпиком». В ней вели в счете 2:0, и в случае победы получали большие шансы после первого этапа чемпионата финишировать в шестерке. Но мы умудрились в том матче проиграть, тем самым закрыв себе путь в ведущую группу. Кроме того, еще до этого было много негативных сопутствующих факторов, которые я связываю с финансовой нестабильностью в клубе. Много ключевых игроков ушло из «Ворсклы» в период зимнего перерыва в сезоне, и это тоже не могло не сказаться. Мы действительно выступили ниже своего уровня, и в этом сами виноваты. Все ведь было в наших руках, выиграй у «Олимпика» - но увы...

- Правда ли, что возникшие еще в сезоне-2015/16 долги по зарплате в этом году клубом стали погашаться?
- Да, потихоньку рассчитываются. Даже с теми игроками, которые ушли из клуба. Обещают гасить долги и перед нами. В общем, процесс на месте не стоит. И хотя это происходит не в таком объеме, как хотелось бы, ведь деньги выплачиваются частями, но сама положительная тенденция уже радует.

- Как проходит словенский сбор?
- Тяжело, но привычно (улыбается). Уже пятый год проводим летнюю предсезонную подготовку в одном и том же месте. Условия на сборе отличные.

- В бытность Николая Павлова главным тренером «Ворсклы» самым сложным испытанием для его подопечных была тестовая пробежка по Царской тропе в Ялте. У нынешнего наставника вашей команды Василия Сачко подобные испытания предусмотрены?
- (Улыбается). У Павлова было много других испытаний, не только Царская тропа. Тесты были неслабые. Что касается нынешнего наставника, то пока такие не были предусмотрены. Но я думаю, что с возвращением в тренерский штаб Ивана Балана вскоре что-то такое может появиться.

- Как восприняли новость о том, что Иван Балан вернулся в «Ворсклу»?
- Положительно. Я его знаю еще по совместной работе в нашем клубе в бытность Николая Петровича. Мне хорошо знакомы его профессиональные и человеческие качества. Был рад, что Иван Дмитриевич возвратился в нашу команду.

- В составе «Ворсклы» на сборе находятся несколько новичков, среди которых Владислав Кулач и Гегам Кадимян из «Зари». Как они себя зарекомендовали?
- Нормально. Мы ведь этих футболистов хорошо знаем заочно, а со многими ребятами из команды новички были знакомы по выступлениям за «Зарю», «Ильичевец» и «Олимпик». Думаю, никаких сложностей с адаптацией в нашей команде у них не возникло. Как и у нас в отношении них. Новички - хорошие парни, надеюсь, они принесут пользу «Ворскле». А «Ворскла» - им.

- А что скажете о Николае Матвиенко, пришедшему из «Карпат»?
- Пока лишь два дня тренируемся вместе, поэтому говорить о чем-то рано. Николай нормальный парень, постепенно вливается в новый коллектив. Футболист он хороший, так что можно рассчитывать на взаимную помощь игрока и клуба друг другу.

- Похоже, что влиться в коллектив еще одному футболисту не составило труда. Имею ввиду Юрия Коломойца, который вернулся в «Ворсклу» после выступлений за рубежом.
- Да уж. Как только он появился в команде, то сразу же сказал: «Я вернулся домой». Что тут еще говорить?

- В ходе словенского сбора сразу трое ваших одноклубников стали папами - Игорь Пердута, Олег Остапенко и Богдан Шуст. Они уже выставились перед командой?
- Чтобы так сразу, то нет. Думаю, что это будет немного позже, по возвращении на родину. Ведь на сборах особо не выставишься, так как игры идут одна за другой. По приезде в Полтаву соберемся, поужинаем вместе и отметим знаменательные события в жизни ребят. Да и в нашей, командной, тоже.

- Рождение детей каким-то образом отразилось в работе ставших папами одноклубников?
- Конечно! Прежде всего потому, что на Пердуту, Остапенко и Шуста легла большая ответственность. Теперь им нужно думать не только о себе, но и заботится о своих детях. Стало быть, есть мотивация расти - как по части футбольного мастерства, так и в человеческом плане.

- Роль спарринг-партнеров «Ворсклы» в Словении выполняют исключительно клубы из Хорватии. Так и хорватский язык недолго выучить...
- Матерные слова на хорватском я уже точно выучил. А вот сам язык нам не обязательно учить. Игравший в «Ворскле» Бартулович нам все по этой части рассказывал.

- Цель на новый сезон руководством клуба уже озвучена?
- Пока об этом речь не шла. Думаю, она будет поставлена уже дома. А пока могу сказать о самой команде. Каждый из нас ставит перед собой задачу сыграть лучше, чем в минувшем сезоне. И непременно занять место в первой шестерке!

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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