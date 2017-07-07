ОФИЦИАЛЬНО: Андреа Конти стал игроком Милана

Милан объявил о приобретении флангового защитника Аталанты Андреа Конти.
По информации официального сайта россонери, договор подписан до 30 июня 2022 года. Итальянская пресса предполагает, что за трансфер 23-летнего футболиста Милан заплатил 25 миллионов евро.
В предыдущем сезоне Конти провел 33 матча в рамках Серии А. На его счету 8 точных ударов и 5 ассистов.
Конти стал седьмым новичком Милана. Ранее команда приобрела Матео Мусаккьо, Франки Кесси, Рикардо Родригеса, Андре Силву, Фабио Борини и Хакана Чалханоглу.
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