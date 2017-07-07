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ОФИЦИАЛЬНО: Андреа Конти стал игроком Милана

23-летний защитник обошелся россонери в 25 миллионов евро

  • 07.07.2017 16:24
  • 446 просмотров
  • 2 комментария
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acmilan.com
© acmilan.com

Милан объявил о приобретении флангового защитника Аталанты Андреа Конти.

По информации официального сайта россонери, договор подписан до 30 июня 2022 года. Итальянская пресса предполагает, что за трансфер 23-летнего футболиста Милан заплатил 25 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Конти провел 33 матча в рамках Серии А. На его счету 8 точных ударов и 5 ассистов.

Конти стал седьмым новичком Милана. Ранее команда приобрела Матео Мусаккьо, Франки Кесси, Рикардо Родригеса, Андре Силву, Фабио Борини и Хакана Чалханоглу.

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Комментарии
    acfred
    acfred, 07.07.2017 16:27
    0
    абсолютно новый Милан - будет интрестно
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    leoifua1993
    leoifua1993, 07.07.2017 16:31
    0
    Аубемеянга ще хочуть,але той каже 12 млн євриків в рік
    Ссылка
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