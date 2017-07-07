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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Был обескуражен игрой Мбокани»

Футбольный эксперт прокомментировал возвращение конголезца

  • 07.07.2017 16:01
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Экс-форвард «Динамо» Олег Венглинский рад возвращению в Киев Дьемерси Мбокани, который уже отличился голом в спарринге с румынской «Университатей» (2:0).

«Я смотрел игру с румынами: человек забивает гол и еще два-три момента имеет — и это после одной тренировки с командой... Я был в хорошем смысле обескуражен, — сказал Венглинский. — Главное, чтобы он эту нацеленность сохранил на весь сезон. Потому что раньше у него бывали проблемы с мотивацией. Мастеровитый игрок, способный решить эпизод. Это однозначно усиление, тем более в свете приближения матчей за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Мы же понимаем, что в еврокубках — другой уровень соперников, защитников. В этой связи Дьемерси как нельзя кстати. Опять же, при условии, что он останется таким же Мбокани, как сейчас, работающим на команду. Главное — подчинить его этой идее. Все-таки у того же Беседина не так много опыта, а конголезец — уже сформировавшийся форвард. Прежде всего нужно помочь команде пробиться в ЛЧ. А там уже будет возможность показать товар лицом, если у него есть такие мысли. Думаю, с этим настроением он и окунулся в работу».

Источник — Сегодня Спорт

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