Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Был обескуражен игрой Мбокани»

Экс-форвард «Динамо» Олег Венглинский рад возвращению в Киев Дьемерси Мбокани, который уже отличился голом в спарринге с румынской «Университатей» (2:0).

«Я смотрел игру с румынами: человек забивает гол и еще два-три момента имеет — и это после одной тренировки с командой... Я был в хорошем смысле обескуражен, — сказал Венглинский. — Главное, чтобы он эту нацеленность сохранил на весь сезон. Потому что раньше у него бывали проблемы с мотивацией. Мастеровитый игрок, способный решить эпизод. Это однозначно усиление, тем более в свете приближения матчей за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Мы же понимаем, что в еврокубках — другой уровень соперников, защитников. В этой связи Дьемерси как нельзя кстати. Опять же, при условии, что он останется таким же Мбокани, как сейчас, работающим на команду. Главное — подчинить его этой идее. Все-таки у того же Беседина не так много опыта, а конголезец — уже сформировавшийся форвард. Прежде всего нужно помочь команде пробиться в ЛЧ. А там уже будет возможность показать товар лицом, если у него есть такие мысли. Думаю, с этим настроением он и окунулся в работу».