УПЛ перенесла матчи Динамо и Шахтера в рамках первого тура

Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о том, что матчи «Динамо» и «Шахтера» в рамках первого тура УПЛ перенесены на 18 июля. Связано это с тем, что оба клубы сразятся за Суперкубок Украины.
В рамках первого тура чемпионата Украины 18 июля состоятся матчи «Ворскла» - «Шахтер» и «Динамо» - «Черноморец».
Источник — Sport.ua
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