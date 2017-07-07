УПЛ перенесла матчи Динамо и Шахтера в рамках первого тура

Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о том, что матчи «Динамо» и «Шахтера» в рамках первого тура УПЛ перенесены на 18 июля. Связано это с тем, что оба клубы сразятся за Суперкубок Украины.

В рамках первого тура чемпионата Украины 18 июля состоятся матчи «Ворскла» - «Шахтер» и «Динамо» - «Черноморец».