В Буковине осталось всего шесть игроков из прошлого сезона

Игорь Бойчук, Владимир Найко, Сергей Раца, Андрей Шишигин плюс юные Николай Генык и Богдан Карпюк — по данным MatchDay, это и все футболисты, которые после июньского вылета из Первой лиги попали в заявку «Буковины» на новый сезон.



Впрочем, заявочный лист черновицкого клуба пока куцый — на данный момент в нем значится всего 16 футболистов. Так что, вне сомнений, заявка будет дополняться.



Среди новичков много местной молодежи 1997-1999 годов рождения. Помимо этого, ряды «Буковины» пополнили вернувшиеся в команду 22-летний Антон Батрак (из «Нивы-В») и 25-летний Тарас Сивка (из коваливского «Колоса»), а также 23-летний Денис Чесановский, предыдущим клубом которого был «Тернополь».



Что касается тренерского штаба, то после ухода Олега Ратия и Валентина Слюсара команду готовили местные специалисты Юрий Крафт и Виталий Куница.



Первый матч нового сезона «Буковина» проведет в воскресенье, 9 июля, когда в рамках предварительного раунда Кубка Украины сыграет на выезде с СК «Днепр-1».